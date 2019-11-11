Hac ön kayıtları başladı
|11 Kasım 2019 20:15
|Yazdır
Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, gelecek yıl hacca gitmek üzere ilk kez müracaat edecekler için ön kayıt süreci başladı.
Bu yıl ilk defa kayıt yaptıracaklar, 13 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara 25 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Daha sonra "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla ön kayıt yapabilecek.
Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıt olacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.
Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılacak.
Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.
Hac kurası 9 Ocak 2020'de çekilecek
Gelecek yılın hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta her ilde yapılacak.
İlk hac kafilesinin 22 Haziran, son hac kafilesinin 25 Temmuz'da gideceği kutsal topraklardan dönüşler, 6 Ağustos-2 Eylül'de gerçekleşecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Üniversite kampüslerinde sıcak çorba dağıtılıyor
11 Kasım 2019 20:19
|SAT komandolarından nefes kesen operasyon
11 Kasım 2019 19:19
|Serviste unutulan çocuğun gittiği anaokulun yöneticilerine soruşturma
11 Kasım 2019 17:22
|Danimarkalı terörist uçakla memleketine gönderildi
11 Kasım 2019 16:48
|MEB'den o iddia için 'sehven' açıklaması
11 Kasım 2019 15:51
|Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması
11 Kasım 2019 15:49
|MSB: Dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı
11 Kasım 2019 15:10
|Valilikten eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin açıklama
11 Kasım 2019 14:42
|Kayseri Şeker Fabrikasına hileli satıştan ceza
11 Kasım 2019 14:33
|İBB'den 'Temel Atmama Töreni' açıklaması
11 Kasım 2019 14:27