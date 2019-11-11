1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversite kampüslerinde sıcak çorba dağıtılıyor

Öğrenci dostu kent olma yolunda yeni uygulamaları hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine sıcak çorba dağıtımına başladı.
 11 Kasım 2019 20:19
Yazdır
Üniversite kampüslerinde sıcak çorba dağıtılıyor

Öğrenci dostu kent olma yolunda yeni uygulamaları hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine sıcak çorba dağıtımına başladı.

Başkent'te öğrenim gören öğrencilere su indiriminden ulaşıma, bisiklet yollarından indirimli abonman kartına kadar birçok konuda ekonomik yönden destek olan Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerde ilk sıcak çorba dağıtımına Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden başladı. Soğuk havaların etkisini göstermeye başladığı Ankara'da kahvaltı imkanı olmayan üniversite öğrencileri bundan sonra Büyükşehir'in sıcak çorbasıyla güne başlayacak. EGO mutfağında pişirilen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından dağıtımı gerçekleştirilen sıcak çorba ve ekmek ikramına öğrenciler ilk günden yoğun ilgi gösterdi.

Yılbaşına kadar 7 kampüste çorba dağıtımı başlayacak

Hacettepe, Gazi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüslerinde de ücretsiz çorba dağıtımı yapılacağını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necip Özkan, "Öğrencilerimizin ekonomisine ufak da olsa katkıda bulunmak ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak için çorba dağıtımı yapıyoruz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden başladığımız çorba dağıtım noktasını yılbaşına kadar Ankara genelinde 7 kampüse çıkaracağız" dedi.

Öğrencilerden Başkan Yavaş'a teşekkür

Erken saatte evden çıktıkları için çoğu zaman kahvaltı yapamadıklarını belirten öğrenciler, bu hizmetten dolayı teşekkür ettiler. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mürtercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi Zeynep Gül, "Sabahları merkezden Esenboğa'ya geldiğimiz için çok sıkıntı çekiyoruz. Erken kalktığımız için kahvaltı yapamıyoruz. Böyle bir düşünceyi icraata geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca sabahları 1,5 saat ayakta yolculuk yapmak gerçekten zor oluyordu. 474 numaralı ekspres hat için de ayrıca teşekkür ederim" derken, Beyza Yılmaz adlı bir başka öğrenci de, "Bugün ilk çorbamızı içtik. Otobüs seferlerimiz çoğaltıldı. Güzel şeyler oluyor" dedi.

Ankara'da okumak için il dışından geldiğini söyleyen Çağrı Tali ise, "Böyle bir uygulamayı hiç beklemiyorduk. Bizim için güzel bir sürpriz oldu. Sabah okula yetişmek için kahvaltı yapma imkanımız olmuyordu, teşekkür ederiz" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Ekspres hat hizmete girdi

Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine "Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ)-Saray-Ulus-Kızılay" arasında hizmet veren 474 numaralı otobüs hattı da Başkan Yavaş'ın talimatıyla yeniden düzenlenerek ekspres hat (direkt) olarak seferlerine başladı. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni planlama sonrasında AYBÜ-Saray-Ulus-Kızılay ekspres hattında servis sayısının artırılmasıyla öğrenciler daha rahat seyahat edebilecek.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hac ön kayıtları başladı
11 Kasım 2019 20:15		 SAT komandolarından nefes kesen operasyon
11 Kasım 2019 19:19
Serviste unutulan çocuğun gittiği anaokulun yöneticilerine soruşturma
11 Kasım 2019 17:22		 Danimarkalı terörist uçakla memleketine gönderildi
11 Kasım 2019 16:48
MEB'den o iddia için 'sehven' açıklaması
11 Kasım 2019 15:51		 Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması
11 Kasım 2019 15:49
MSB: Dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı
11 Kasım 2019 15:10		 Valilikten eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin açıklama
11 Kasım 2019 14:42
Kayseri Şeker Fabrikasına hileli satıştan ceza
11 Kasım 2019 14:33		 İBB'den 'Temel Atmama Töreni' açıklaması
11 Kasım 2019 14:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:57 - Ceza yazılacağını zannetti... Fidan dikti20:52 - Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı gözaltına alındı20:47 - ASELSAN denizlerde 'fersah fersah' ilerliyor20:42 - 'Vuran' teslimatları tam gaz sürüyor20:37 - Düzce'de 20 yıl önceki depremin izleri silindi20:32 - Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an!20:27 - İBB Meclisi'nde Silahtarağa tartışması20:23 - Terör örgütü yandaşları, Türk zırhlısına saldırdı20:19 - Üniversite kampüslerinde sıcak çorba dağıtılıyor20:15 - Hac ön kayıtları başladı
20:11 - ABD'den sonra en fazla dizi ihraç eden ülke Türkiye20:07 - Cep telefonu sayesinde kurtuldu! O anları anlattı20:03 - Çavuşoğlu: Artık ırkçılık spor sahalarına inmeye başladı19:59 - Bakan Kurum: Boğaziçi kesinlikle imara açılmamaktadır19:55 - Dışişleri'nden AB'nin yaptırım kararına tepki19:51 - Emekli polisten 'dedektiflik' hizmeti19:47 - Ramazan Minder: Acı bir şekilde yerimizden koparıldık19:43 - Uludağ'da hazırlıklar tamam, kar bekleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyon Başkanı, neden her beraat edeni, iade etmediklerini açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor
İntihar eden Saadet öğretmenden 'mobbing' paylaşımı
En çok fidan sahiplenmede o il Türkiye 1.'si oldu
6 yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı
'AK Parti'de bir kısım istifalar olacak'
Selvi: Erdoğan, Babacan'ı kazanmak için hamle yapıyor
İkinci el otomobil fiyatları uçtu
Erdoğan'dan, İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' eleştirisi
Şahan Gökbakar açıkladı: 'Recep İvedik 6' üç günde...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 3
5'e razıydık 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 2
10 Kasım 1
ptt kargo 3
ayık olmak 1
harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı 3
11 kasım milli ağaçlandırma günü 4
su kuyusu 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Balışeyh SYDV Personel Alım İlanı
Giresun Çanakçı SYDV Personel Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Akdeniz Üniversitesi İşçi Alım İanı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 7 İşçi Alacak
Hitit Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Akkuyu Nükleer Santraline itfaiyeci ve itfaiye şoförü alınacak
İskenderun İkmal Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 11. Sondaj Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam