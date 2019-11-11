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Terör örgütü yandaşları, Türk zırhlısına saldırdı

Fırat'ın doğusunda yer alan Derbesiye bölgesindeki ortak devriye sırasında terör örgütü yandaşları, geçiş yapan askerlerimize saldırdı. Saldırı anı kameralar tarafından anbean görüntülendi.
 11 Kasım 2019 20:23
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Terör örgütü yandaşları, Türk zırhlısına saldırdı

Suriye'deki terör örgütlerinin konuşlandığı bölgeleri temizleyen Türk askeri, beraberindeki Rus askerleriyle birlikte bölgeyi korumaya çalışıyor.

YİNE AYNI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Amerika'nın askerlerini geri çekmesi ve Rusya ile 22 Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk-Rus ortak devriyesine kaldığı yerden devam edilirken, İHA'lar eşliğinde başlayan dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı. Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yapılan devriye sırasında yine bilindik görüntüler yaşandı.


Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı

GEÇİŞ YAPAN ASKERLERE TAŞLI SALDIRI

Devriyeler sırasında bölgede bulunan YPG yandaşları, geçiş yapan askeri araçları taşladı. Ellerine aldıkları taşlarla askerlerin bölgeden geçmesini bekleyen terör yandaşları, Rus askerlerine dokunmazken; sadece Türk güvenlik güçlerinin bulunduğu araçlara saldırdı. O anlar kameraya da yansıdı.
DHA
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