Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an!

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam 842. bölümüyle ekranlara geldi. Aslen Erzurumlu olup yarışmaya İstanbul'dan katılan iki çocuk annesi Ayşe Banu Esen, kendinden emin tavırları ve samimiyetiyle büyük beğeni topladı. İşte Esen'in 60 bin TL'lik soruya uzanan süreci...

Cerrrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu Ayşe Hanım'ı zorlayan soru ise Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa'nın saraydaki ilk görevi oldu.

Büyük ödülü kazanması durumunda yoksul muhitlere çorba dağıtacağını söyleyen Ayşe Hanım, vakit kaybetmeden telefon jokerini kullandı ve tarih mezunu olan Umut Albayrak'ı aradı.

Albayrak, ''Soruyu anladım lakin cevabını bilmiyorum, yanıltmış olmayayım sizi.'' diyerek soruyu yanıtsız bıraksa da, Ayşe Hanım, ''Fikir yürütün lütfen!'' diyerek yardım istedi. Ancak süre sona erdi.

Kaybetmesi durumunda 15 bin TL alacağını hatırlayınca ürktü Ayşe Hanım ve çekilmek istedi.

Sonrasında şaşırtıcı bir hamle yaptı ve soruyu yanıtlamak istedi. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yapan Esen, C şıkkını seçti.

Ancak doğru cevap, D şıkkıydı.

Çekilmesi durumunda 60 bin TL kazanacak olan Esen, risk aldığı için yarışmadan 15 bin TL ile ayrıldı.