1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Vuran' teslimatları tam gaz sürüyor

Güvenlik güçlerinin tehlikeli bölgelerde güven içinde görev yapmalarının sağlanması amacıyla kullanımına sunulan çok amaçlı zırhlı araç Vuran 4x4 sayısı 230'u aştı.
 11 Kasım 2019 20:42
Yazdır
'Vuran' teslimatları tam gaz sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (TTZA) Projesi kapsamında teslimatlar sürüyor.

Güvenlik seviyesi, manevra ve hareket kabiliyeti artırılmış yeni zırhlı kara araçlarının güvenlik güçlerinin kullanımına sunulması amacıyla yürütülen proje kapsamında, bu yılın ikinci yarısından itibaren envantere girmeye başlayan çok amaçlı zırhlı araç Vuran 4x4'e yenileri eklendi. Son teslimatlarla birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Vuran sayısı 230'u aştı.

Türkiye'nin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC tarafından üretilen araçlar, yurt içindeki güvenlik operasyonları ve yurt dışındaki harekatlarda görev alıyor.

Vuran 4x4, hassas nokta veya tesis koruma, karakollar arası devriye, konvoy koruması, bölge, nokta ve yol keşfi, fiziki sınır emniyetinin sağlanması görevlerini yerine getiriyor.

Mayın ve patlayıcı koruması

Araç, yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumasına sahip bulunuyor.

Vuran, güçlü motor ve aktarma organlarıyla muharebe yüklü ağırlıkta yüksek hareket kabiliyetiyle görev yapabiliyor.

Araçlara çeşitli görevleri icra edebilmek amacıyla farklı ekipmanların entegrasyonu sağlanabiliyor.

9 personel taşıyabilen Vuran, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Vuran, yüzde 60 dik eğim tırmanma, yüzde 30 yan eğim ve 80 santimetre sudan geçebilme özelliklerine sahip bulunuyor.

Araçlarda, uzaktan komutalı silah sistemi, merkezi lastik şişirme sistemi, patlak gider, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme donanımı yer alıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ASELSAN denizlerde 'fersah fersah' ilerliyor
11 Kasım 2019 20:47		 Dijital Dönüşüm Merkezi'ne seçilen KOBİ sayısı 150'ye yükseldi
11 Kasım 2019 15:32
Ortaokul öğrencisi tasarladı, Türkiye birincisi oldu
08 Kasım 2019 14:45		 Türkiye'de üretilen 'sniper tüfeği'ne 3 ülkeden sipariş teklifi
07 Kasım 2019 13:29
'Yapay zeka' teknolojileri için strateji belgesi yolda
07 Kasım 2019 11:24		 Robot futbolcular, insanlarla mücadeleye hazırlanıyor
06 Kasım 2019 20:26
İşte Facebook'un yeni logosu
05 Kasım 2019 17:09		 BİK Genel Müdürü Duran: Dijital medya büyüyor
05 Kasım 2019 15:03
İmzalar atıldı! Anadolu'da ilk Facebook istasyonu
04 Kasım 2019 22:53		 ATMACA Güdümlü Mermisi başarıyla atıldı
04 Kasım 2019 20:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:57 - Ceza yazılacağını zannetti... Fidan dikti20:52 - Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı gözaltına alındı20:47 - ASELSAN denizlerde 'fersah fersah' ilerliyor20:42 - 'Vuran' teslimatları tam gaz sürüyor20:37 - Düzce'de 20 yıl önceki depremin izleri silindi20:32 - Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an!20:27 - İBB Meclisi'nde Silahtarağa tartışması20:23 - Terör örgütü yandaşları, Türk zırhlısına saldırdı20:19 - Üniversite kampüslerinde sıcak çorba dağıtılıyor20:15 - Hac ön kayıtları başladı
20:11 - ABD'den sonra en fazla dizi ihraç eden ülke Türkiye20:07 - Cep telefonu sayesinde kurtuldu! O anları anlattı20:03 - Çavuşoğlu: Artık ırkçılık spor sahalarına inmeye başladı19:59 - Bakan Kurum: Boğaziçi kesinlikle imara açılmamaktadır19:55 - Dışişleri'nden AB'nin yaptırım kararına tepki19:51 - Emekli polisten 'dedektiflik' hizmeti19:47 - Ramazan Minder: Acı bir şekilde yerimizden koparıldık19:43 - Uludağ'da hazırlıklar tamam, kar bekleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyon Başkanı, neden her beraat edeni, iade etmediklerini açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor
İntihar eden Saadet öğretmenden 'mobbing' paylaşımı
En çok fidan sahiplenmede o il Türkiye 1.'si oldu
6 yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı
'AK Parti'de bir kısım istifalar olacak'
Selvi: Erdoğan, Babacan'ı kazanmak için hamle yapıyor
İkinci el otomobil fiyatları uçtu
Erdoğan'dan, İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' eleştirisi
Şahan Gökbakar açıkladı: 'Recep İvedik 6' üç günde...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
su kuyusu 1
harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı 3
pubg 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
ayık olmak 1
10 Kasım 1
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 3
gelecegenefes.com 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 2
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Balışeyh SYDV Personel Alım İlanı
Giresun Çanakçı SYDV Personel Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Akdeniz Üniversitesi İşçi Alım İanı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 7 İşçi Alacak
Hitit Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Akkuyu Nükleer Santraline itfaiyeci ve itfaiye şoförü alınacak
İskenderun İkmal Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 11. Sondaj Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam