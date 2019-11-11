'Vuran' teslimatları tam gaz sürüyor
|11 Kasım 2019 20:42
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (TTZA) Projesi kapsamında teslimatlar sürüyor.
Güvenlik seviyesi, manevra ve hareket kabiliyeti artırılmış yeni zırhlı kara araçlarının güvenlik güçlerinin kullanımına sunulması amacıyla yürütülen proje kapsamında, bu yılın ikinci yarısından itibaren envantere girmeye başlayan çok amaçlı zırhlı araç Vuran 4x4'e yenileri eklendi. Son teslimatlarla birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Vuran sayısı 230'u aştı.
Türkiye'nin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC tarafından üretilen araçlar, yurt içindeki güvenlik operasyonları ve yurt dışındaki harekatlarda görev alıyor.
Vuran 4x4, hassas nokta veya tesis koruma, karakollar arası devriye, konvoy koruması, bölge, nokta ve yol keşfi, fiziki sınır emniyetinin sağlanması görevlerini yerine getiriyor.
Mayın ve patlayıcı koruması
Araç, yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumasına sahip bulunuyor.
Vuran, güçlü motor ve aktarma organlarıyla muharebe yüklü ağırlıkta yüksek hareket kabiliyetiyle görev yapabiliyor.
Araçlara çeşitli görevleri icra edebilmek amacıyla farklı ekipmanların entegrasyonu sağlanabiliyor.
9 personel taşıyabilen Vuran, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor.
Vuran, yüzde 60 dik eğim tırmanma, yüzde 30 yan eğim ve 80 santimetre sudan geçebilme özelliklerine sahip bulunuyor.
Araçlarda, uzaktan komutalı silah sistemi, merkezi lastik şişirme sistemi, patlak gider, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme donanımı yer alıyor.
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