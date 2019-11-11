Ceza yazılacağını zannetti... Fidan dikti
Edirne'de, trafik uygulaması yapan polis ekipleri, '11 Milyon Ağaç Bugün Fidan Yarın Nefes' etkinliği kapsamında durdurdukları bir hafif ticari aracın sürücüsüne fidan uzatıp, dikmesini rica etti. Polislerin ceza yazacağını sanan sürücü kısa bir şaşkınlığın ardından aldığı fidanı etkinlik alınana dikti.
|11 Kasım 2019 20:57
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Edirne'de, '11 Milyon Ağaç Bugün Fidan Yarın Nefes' etkinliğinde, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman mühendisi Leyla Altun, trafik polisleri ile uygulamaya katıldı. Polis ekiplerinin çevirdiği hafif ticari aracın sürücüsü önce kendisine ceza yazılacağını zannetti. Görevli polislerin yanında bulunan Leyla Altun, sürücüye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Geleceğe Nefes' kampanyası başlattığını belirterek, "Siz de geleceğe nefes olmak için bu fidanı bizimle diker misiniz?" dedi. Kısa bir şaşkınlık yaşayan sürücü teklifi kabul etti.
Leyla Altun'un elinden fidanı alan sürücü, etkinliğin yapıldığı alana giderek, fidanı dikti. Altun ve polis memurlarının teşekkür ettiği sürücü daha sonra yoluna devam etti.
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