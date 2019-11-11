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Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi görüşülüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine başlandı
 11 Kasım 2019 21:02
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Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, bakanlığın yanı sıra Spor Genel Müdürlüğü ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun bütçeleri ile 2018 yılı kesin hesapları, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı hakkındaki Sayıştay raporu görüşülecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın bütçe sunumuna başladı.
Anadolu Ajansı
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