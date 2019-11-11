1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB'den kaç işçinin ilişiği kesildi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar: - "24 Haziran-24 Ekim 2019 tarihi arasında belediye şirketlerinden 3 bin 299 işçi, belediye müdürlüklerinden ise 101 işçi olmak üzere toplam 3 bin 400 işçinin çıkarıldığı bilgisi komisyona verildi. Bu rakama sözleşmesi yenilenmeyen İSMEK bünyesinde kısmi süreli çalışan personel ve İSKİ'nin teknik hizmetlerinde çalışan ve süresi bittiği için sözleşmesi yenilenmeyen 350 işçi eklendiğinde sayı 5 bin 831 olmaktadır"
 11 Kasım 2019 21:07
Yazdır
İBB'den kaç işçinin ilişiği kesildi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, "24 Haziran-24 Ekim 2019 tarihi arasında belediye şirketlerinden 3 bin 299 işçi, belediye müdürlüklerinden ise 101 işçi olmak üzere toplam 3 bin 400 işçinin çıkarıldığı bilgisi komisyona verildi. Bu rakama sözleşmesi yenilenmeyen İSMEK bünyesinde kısmi süreli çalışan personel ve İSKİ'nin teknik hizmetlerinde çalışan ve süresi bittiği için sözleşmesi yenilenmeyen 350 işçi eklendiğinde sayı 5 bin 831 olmaktadır." dedi.

Kaynar, İBB Meclis Toplantısında, Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar Komisyonu'nun görevlendirilmesiyle kurulan "23 Haziran Sonrası İşten Çıkartılan İşçileri Araştırma Komisyonu"nun hazırladığı raporu okudu.

Komisyonun işten çıkarılan işçileri de dinleyerek İBB Hukuk Müşavirliği'nden bilgiler aldığını aktaran Kaynar, "24 Haziran-24 Ekim 2019 tarihi arasında belediye şirketlerinden 3 bin 299 işçi, belediye müdürlüklerinden ise 101 işçi olmak üzere toplam 3 bin 400 işçinin çıkarıldığı bilgisi komisyona verildi. Bu rakama sözleşmesi yenilenmeyen İSMEK bünyesinde kısmi süreli çalışan personel ve İSKİ'nin teknik hizmetlerinde çalışan ve süresi bittiği için sözleşmesi yenilenmeyen 350 işçi eklendiğinde sayı 5 bin 831 olmaktadır." diye konuştu.

Komisyon çalışırken de işçi çıkarmalarına devam edildiğini belirten Kaynar, işçilerin iş akitlerinin herhangi bir haklı sebep belirtilmeksizin feshedildiğini ve belediyenin de bunu kabul ettiğini söyledi.

Belediyenin bu süre içerisinde çok sayıda işçi aldığını bildiren Kaynar, kasım ayı başı itibarıyla toplam 1003 kişinin daha işe alındığını kaydetti.

İşten çıkarmaların ve yerine işçi alınmasının kanuna aykırı olduğunu savunan Kaynar, şunları kaydetti:

"Belediyemiz bu işçilere 24 Ekim'e kadar ihbar ve kıdem tazminatı olarak kanuni hakları karşılığı 75 milyon 928 bin 931 lira ödemiş. Bazı işçilerse işe iade davası açtı. Yani belediyenin bu işçilere ödeyeceği işe iade etmeme ve haksız fesih tazminatlarını da eklediğinizde belediyenin sırf bu işçi kıyımı nedeniyle ne tür bir tazminat yüküyle kalacağını sizlerin takdirine sunuyorum. Yapılan işlem kanuna aykırı. Komisyonumuz işten çıkarılan işçilerin işine iade edilmesi sonucuna varmıştır."

- "Raporu reddediyoruz"

Komisyonun CHP'li Meclis Üyesi Ülkü Sakalar ise komisyon raporunun kendilerine ulaşmadığını ve imzalarının da bulunmadığını söyledi.

Rapordaki bilgi ve rakamların gerçeği yansıtmadığını öne süren Sakalar, "Raporu reddediyoruz. '3 bin 400 kişi, 4 ayda işten çıkarıldı' dedi. 3 bin 400 kişinin ilişiği kesilmiş ama İBB çıkarmamış. Bin 650 kişi emeklilik, işçi tarafından fesih, belirli süreli mevsimlik sözleşmelerin bitimi, askerlik, evlilik gibi işçi tarafından fesihlerdir." diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da rapor eline geçtiği zaman gerekli cevabı vereceğini söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erzurum Valisi, tekerlekli sandalyede curling oynadı
11 Kasım 2019 21:47		 Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi görüşülüyor
11 Kasım 2019 21:02
İBB Meclisi'nde Silahtarağa tartışması
11 Kasım 2019 20:27		 Çavuşoğlu: Artık ırkçılık spor sahalarına inmeye başladı
11 Kasım 2019 20:03
Bakan Kurum: Boğaziçi kesinlikle imara açılmamaktadır
11 Kasım 2019 19:59		 Dışişleri'nden AB'nin yaptırım kararına tepki
11 Kasım 2019 19:55
Ramazan Minder: Acı bir şekilde yerimizden koparıldık
11 Kasım 2019 19:47		 Gebze Belediyesi'nden zabıta şiddetiyle ilgili açıklama
11 Kasım 2019 19:31
Vali: 2 güvenlikçi alacaktık, 800 kişi müracaat etti
11 Kasım 2019 19:03		 Mersin Büyükşehir Mecliste 'adrese teslim ihale' tartışması
11 Kasım 2019 18:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:26 - Oto tamircilerde kışlık bakım yoğunluğu22:21 - Sahte bal, arıcıların emeğini çalıyor22:16 - Alışveriş siteleri 'çılgın' indirimleri kaldıramadı22:11 - Bankalar ekmedikleri yerden biçiyor22:06 - Hamsi'nin fiyatı yükselişe geçti22:01 - Kadın kaymakam yaptığı hareketle yürekleri ısıttı21:57 - Nakit aldığı parayı iş yerine kartla ödeyince işten atıldı21:52 - Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel21:47 - Erzurum Valisi, tekerlekli sandalyede curling oynadı21:42 - Samsun'da tırın çarptığı itfaiye eri öldü
21:37 - 15 Temmuz'dan beri aranan FETÖ şüphelisi yakalandı21:32 - Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan kişi tutuklandı21:27 - Üniversite öğrencisi helyum gazı ile intihar etti21:22 - İpekyolu Belediye Başkanı tutuklandı21:17 - Depremin 'yarım bıraktığı' bedenler hayata tutundu21:12 - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da taşınmaya rağmen eğitim devam ediyor21:07 - İBB'den kaç işçinin ilişiği kesildi?21:02 - Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi görüşülüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyon Başkanı, neden her beraat edeni, iade etmediklerini açıkladı
İntihar eden Saadet öğretmenden 'mobbing' paylaşımı
Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor
En çok fidan sahiplenmede o il Türkiye 1.'si oldu
İkinci el otomobil fiyatları uçtu
6 yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı
'AK Parti'de bir kısım istifalar olacak'
Selvi: Erdoğan, Babacan'ı kazanmak için hamle yapıyor
Sınıfta kalp krizi geçiren öğrenci öldü
Erdoğan'dan, İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' eleştirisi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
n11.com'un boykot edilmesi 1
su kuyusu 1
ptt kargo 3
11 kasım milli ağaçlandırma günü 4
pubg 1
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 3
5'e razıydık 1
ayık olmak 1
gelecegenefes.com 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Balışeyh SYDV Personel Alım İlanı
Giresun Çanakçı SYDV Personel Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Akdeniz Üniversitesi İşçi Alım İanı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 7 İşçi Alacak
Hitit Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Akkuyu Nükleer Santraline itfaiyeci ve itfaiye şoförü alınacak
İskenderun İkmal Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 11. Sondaj Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam