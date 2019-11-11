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15 Temmuz'dan beri aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, Karaman'da gözaltına alındı.
 11 Kasım 2019 21:37
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15 Temmuz'dan beri aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, Karaman'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Nurten T'yi (32) Karaman'da saklandığı evde yakaladı.

Nurten T'nin, FETÖ'nün Adana ve Mersin'de faaliyet gösteren okullarında "büyük bölge talebe mesullüğü yaptığı ve ByLock kullandığı" iddia edildi.

Şüphelinin, Karaman Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra Adana'ya götürüleceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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