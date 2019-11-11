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Samsun'da tırın çarptığı itfaiye eri öldü
Samsun'un Asarcık ilçesinde tırın çarptığı itfaiye personeli hayatını kaybetti.
|11 Kasım 2019 21:42
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Samsun'un Asarcık ilçesinde tırın çarptığı itfaiye personeli hayatını kaybetti.
Burak Ç'nin kullandığı 55 RV 655 plakalı tır, Şeyresul Mahallesi'nde yolun kenarındaki Samsun Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye personeli Ertan Tarım'a (35) çarptı.
Ağır yaralanan Tarım, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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