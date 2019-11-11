Kadın kaymakam yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

Ordu'nun Gürgentepe ilçesine atanan ilk kadın kaymakam Nursel Özdemir, "Salih'in yeri yapıldıktan sonra orada yol çalışmasından sonra o kulübenin altına bir beton attırmayı düşündük. Tabii Salih'in yerini duyan oraya geldiği için biz o alanı biraz daha büyüttük ve Türkiye'de Salih'in artık bir yeri var dedik. O Salih'in yeri bittikten sonra ailesiyle beraber kendisini ziyaret ettik"

Ordu'nun Gürgentepe ilçesine atanan ilk kadın kaymakam Nursel Özdemir, Türkiye'nin sevdiği Salih'le ilgili ilk kez konuştu. Özdemir, 2015 yılında Kaymakamlık mesleğine Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde başladı ve bu sırada aynı mesleği icra ettiği Necdet Özdemir ile evlendi. Kaymakam Nursel Özdemir'in ilk tayin yeri Gürgentepe olurken, eşinin ise Gölköy ilçesi oldu.

Ordu'da ilk kadın kaymakam olarak görev yapan Nursel Özdemir, "Tabii ki bizlere sıkıntısı ve derdi olan vatandaşlarımız geliyor. Ancak biz göreve başladığımızda 'Benim bir sorunum yok ben sadece kadın kaymakamımızı görmeye geldim' diyerek beni ziyarete gelen vatandaşlarımız oluyor. Mahalle toplantılarında kadın olduğumuz için önlerde bile bizleri kadın vatandaşlarımız dinliyor. İnsanlarımızda önce gördüklerinde şaşırıyorlar ancak daha sonra alıştıklarında 'Kaymakam hanım' olarak sesleniyorlar" diye konuştu.

"Türkiye'de artık bir Salih'in yeri var"

Salih'in Yeri için ilk kez konuşan Kaymakam Nursel Özdemir, "Biz eşim Kaymakam bey ile Ordu'ya gidiyorduk. Tabii ben daha önce eşim Kaymakam beye daha önce Salih diye birisi var gelen geçene el sallıyor diye kendisiyle paylaşmıştım. O günde biz Ordu'ya giderken arabayı yanında durdurduk ve kendisine arabamızda yiyeceklerimizden verdik. Tabii biz Salih'e yanaşacağımız ve sohbet edeceğimiz anda babası yanımıza geldi. Salih'in biz görmeden önce yine ufak bir oturma yeri varmış ancak orada yol çalışması olduğundan dolayı oturduğu yerde oradan kaldırılmış. Salih o günden sonra yol kenarına çok çıkmamaya başladı. Orada babası yanımıza geldiğinde eşim Kaymakam bey ile buraya kulübe tarzı bir yer yapılsa nasıl olur diye bir fikir çıktı. Salih'in yeri yapıldıktan sonra orada yol çalışmasından sonra o kulübenin altına bir beton attırmayı düşündük. Tabii Salih'in yerini duyan oraya geldiği için biz o alanı biraz daha büyüttük ve Türkiye'de Salih'in artık bir yeri var dedik. O Salih'in yeri bittikten sonra ailesiyle beraber kendisini ziyaret ettik" diye konuştu.

Bu Salih'in olayı bizim için hizmetten başka bir şey değil

Tüm Türkiye'nin gönüllerini ısıtan olaydan sonra dikkatleri üzerine çeken Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir, "Bu sadece Salih'in olayı olarak bakmaktan ziyade bizim zaten vatandaşlarımıza yapacağımız her şey hizmetimiz ve görevimizdir. Tabii bu kadar ulusal kanallarda ses getireceğiniz hiç düşünmemiştik. Tabii öncelikle şunu söylemek isterim ki her kurumlarda olduğu gibi bizim de 'Gürgentepe Kaymakamlığı' adlı sosyal medya sayfamızdan görevli arkadaşlarımız bunu paylaşmalarının ardından bu haber olayı çıkıyor. Biz hizmet olarak gördüğümüzü basın haber olarak gördüğü için ister istemez bu durum bütün ulusala yayılıyor. Eleştirenlerden ziyade çok güzel geri dönüşler aldık. Bana Kaymakam hanım diyenlerden ya da Kaymakam abla, Başkan abla diyenler bile oldu. Tabii bu bizleri de çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

Önceden Salih el sallıyordu, şimdi herkes ona el sallıyor

Salih'in Yeri'nden sonra yoldan geçenlerin artık Salih'e el salladığını söyleyen Kaymakam Özdemir, "Bu olaydan önce Salih orada tek başına otururken gelen geçene kendini el sallıyordu. Nasıl Salih'in artık bir yeri oldu ve herkes oradan geçerken Salih'e el sallıyor" dedi.

Gölköy Kaymakamı ve Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir'in eşi Necdet Özdemir ise "Öncelikle Kaymakam hanımın bu iyimser hareketi için ben de teşekkür ederim. O gün aslında eşim Kaymakam hanımla beraber oradan geçiyorduk. Salih'in Yeri'nin açılışında bile orada beraberdik. İnsanlar sadece Kaymakam hanıma odaklandığı için benim orada bulunan resimde bile kimse beni tanımıyordu. Bence orada önemli olan bir durak yapılması değil aksine Salih'in bir yerinin olmasıdır. Eğer Kaymakam hanım oraya sadece normal bir durak yapmış olsaydı bu kadar haber olmazdı. O kulübeye Salih'in Yeri yazması bütün insanlığın içini ısıtan ve Salih'in o yeri sahiplenmesi güzel oldu diyebilirim" ifadelerini kullandı.