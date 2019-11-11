1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadın kaymakam yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

Ordu'nun Gürgentepe ilçesine atanan ilk kadın kaymakam Nursel Özdemir, "Salih'in yeri yapıldıktan sonra orada yol çalışmasından sonra o kulübenin altına bir beton attırmayı düşündük. Tabii Salih'in yerini duyan oraya geldiği için biz o alanı biraz daha büyüttük ve Türkiye'de Salih'in artık bir yeri var dedik. O Salih'in yeri bittikten sonra ailesiyle beraber kendisini ziyaret ettik"
 11 Kasım 2019 22:01
Yazdır
Kadın kaymakam yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

Ordu'nun Gürgentepe ilçesine atanan ilk kadın kaymakam Nursel Özdemir, "Salih'in yeri yapıldıktan sonra orada yol çalışmasından sonra o kulübenin altına bir beton attırmayı düşündük. Tabii Salih'in yerini duyan oraya geldiği için biz o alanı biraz daha büyüttük ve Türkiye'de Salih'in artık bir yeri var dedik. O Salih'in yeri bittikten sonra ailesiyle beraber kendisini ziyaret ettik"

Ordu'nun Gürgentepe ilçesine atanan ilk kadın kaymakam Nursel Özdemir, Türkiye'nin sevdiği Salih'le ilgili ilk kez konuştu. Özdemir, 2015 yılında Kaymakamlık mesleğine Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde başladı ve bu sırada aynı mesleği icra ettiği Necdet Özdemir ile evlendi. Kaymakam Nursel Özdemir'in ilk tayin yeri Gürgentepe olurken, eşinin ise Gölköy ilçesi oldu.

Ordu'da ilk kadın kaymakam olarak görev yapan Nursel Özdemir, "Tabii ki bizlere sıkıntısı ve derdi olan vatandaşlarımız geliyor. Ancak biz göreve başladığımızda 'Benim bir sorunum yok ben sadece kadın kaymakamımızı görmeye geldim' diyerek beni ziyarete gelen vatandaşlarımız oluyor. Mahalle toplantılarında kadın olduğumuz için önlerde bile bizleri kadın vatandaşlarımız dinliyor. İnsanlarımızda önce gördüklerinde şaşırıyorlar ancak daha sonra alıştıklarında 'Kaymakam hanım' olarak sesleniyorlar" diye konuştu.

"Türkiye'de artık bir Salih'in yeri var"

Salih'in Yeri için ilk kez konuşan Kaymakam Nursel Özdemir, "Biz eşim Kaymakam bey ile Ordu'ya gidiyorduk. Tabii ben daha önce eşim Kaymakam beye daha önce Salih diye birisi var gelen geçene el sallıyor diye kendisiyle paylaşmıştım. O günde biz Ordu'ya giderken arabayı yanında durdurduk ve kendisine arabamızda yiyeceklerimizden verdik. Tabii biz Salih'e yanaşacağımız ve sohbet edeceğimiz anda babası yanımıza geldi. Salih'in biz görmeden önce yine ufak bir oturma yeri varmış ancak orada yol çalışması olduğundan dolayı oturduğu yerde oradan kaldırılmış. Salih o günden sonra yol kenarına çok çıkmamaya başladı. Orada babası yanımıza geldiğinde eşim Kaymakam bey ile buraya kulübe tarzı bir yer yapılsa nasıl olur diye bir fikir çıktı. Salih'in yeri yapıldıktan sonra orada yol çalışmasından sonra o kulübenin altına bir beton attırmayı düşündük. Tabii Salih'in yerini duyan oraya geldiği için biz o alanı biraz daha büyüttük ve Türkiye'de Salih'in artık bir yeri var dedik. O Salih'in yeri bittikten sonra ailesiyle beraber kendisini ziyaret ettik" diye konuştu.

Bu Salih'in olayı bizim için hizmetten başka bir şey değil

Tüm Türkiye'nin gönüllerini ısıtan olaydan sonra dikkatleri üzerine çeken Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir, "Bu sadece Salih'in olayı olarak bakmaktan ziyade bizim zaten vatandaşlarımıza yapacağımız her şey hizmetimiz ve görevimizdir. Tabii bu kadar ulusal kanallarda ses getireceğiniz hiç düşünmemiştik. Tabii öncelikle şunu söylemek isterim ki her kurumlarda olduğu gibi bizim de 'Gürgentepe Kaymakamlığı' adlı sosyal medya sayfamızdan görevli arkadaşlarımız bunu paylaşmalarının ardından bu haber olayı çıkıyor. Biz hizmet olarak gördüğümüzü basın haber olarak gördüğü için ister istemez bu durum bütün ulusala yayılıyor. Eleştirenlerden ziyade çok güzel geri dönüşler aldık. Bana Kaymakam hanım diyenlerden ya da Kaymakam abla, Başkan abla diyenler bile oldu. Tabii bu bizleri de çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

Önceden Salih el sallıyordu, şimdi herkes ona el sallıyor

Salih'in Yeri'nden sonra yoldan geçenlerin artık Salih'e el salladığını söyleyen Kaymakam Özdemir, "Bu olaydan önce Salih orada tek başına otururken gelen geçene kendini el sallıyordu. Nasıl Salih'in artık bir yeri oldu ve herkes oradan geçerken Salih'e el sallıyor" dedi.

Gölköy Kaymakamı ve Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir'in eşi Necdet Özdemir ise "Öncelikle Kaymakam hanımın bu iyimser hareketi için ben de teşekkür ederim. O gün aslında eşim Kaymakam hanımla beraber oradan geçiyorduk. Salih'in Yeri'nin açılışında bile orada beraberdik. İnsanlar sadece Kaymakam hanıma odaklandığı için benim orada bulunan resimde bile kimse beni tanımıyordu. Bence orada önemli olan bir durak yapılması değil aksine Salih'in bir yerinin olmasıdır. Eğer Kaymakam hanım oraya sadece normal bir durak yapmış olsaydı bu kadar haber olmazdı. O kulübeye Salih'in Yeri yazması bütün insanlığın içini ısıtan ve Salih'in o yeri sahiplenmesi güzel oldu diyebilirim" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Düzce'de 20 yıl önceki depremin izleri silindi
11 Kasım 2019 20:37		 Uludağ'da hazırlıklar tamam, kar bekleniyor
11 Kasım 2019 19:43
En çok fidan sahiplenmede o il Türkiye 1.'si oldu
11 Kasım 2019 14:06		 Yer altındaki gizli Pamukkale: Kaklık Mağarası
10 Kasım 2019 20:01
Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem
10 Kasım 2019 19:41		 Hıdırnebi Yaylası sonbaharda görsel şölen sunuyor
10 Kasım 2019 17:32
Ankaralı hayvanseverlerin adresi: Patiliköy
10 Kasım 2019 17:17		 Türkiye'nin tahıl ambarında kuraklık alarmı
10 Kasım 2019 16:57
Sıfır otomobiller hurdaya döndü
10 Kasım 2019 16:43		 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı
10 Kasım 2019 16:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:26 - Oto tamircilerde kışlık bakım yoğunluğu22:21 - Sahte bal, arıcıların emeğini çalıyor22:16 - Alışveriş siteleri 'çılgın' indirimleri kaldıramadı22:11 - Bankalar ekmedikleri yerden biçiyor22:06 - Hamsi'nin fiyatı yükselişe geçti22:01 - Kadın kaymakam yaptığı hareketle yürekleri ısıttı21:57 - Nakit aldığı parayı iş yerine kartla ödeyince işten atıldı21:52 - Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel21:47 - Erzurum Valisi, tekerlekli sandalyede curling oynadı21:42 - Samsun'da tırın çarptığı itfaiye eri öldü
21:37 - 15 Temmuz'dan beri aranan FETÖ şüphelisi yakalandı21:32 - Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan kişi tutuklandı21:27 - Üniversite öğrencisi helyum gazı ile intihar etti21:22 - İpekyolu Belediye Başkanı tutuklandı21:17 - Depremin 'yarım bıraktığı' bedenler hayata tutundu21:12 - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da taşınmaya rağmen eğitim devam ediyor21:07 - İBB'den kaç işçinin ilişiği kesildi?21:02 - Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi görüşülüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyon Başkanı, neden her beraat edeni, iade etmediklerini açıkladı
İntihar eden Saadet öğretmenden 'mobbing' paylaşımı
Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor
En çok fidan sahiplenmede o il Türkiye 1.'si oldu
İkinci el otomobil fiyatları uçtu
6 yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı
'AK Parti'de bir kısım istifalar olacak'
Selvi: Erdoğan, Babacan'ı kazanmak için hamle yapıyor
Sınıfta kalp krizi geçiren öğrenci öldü
Erdoğan'dan, İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' eleştirisi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
n11.com'un boykot edilmesi 1
ayık olmak 1
gelecegenefes.com 1
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 3
10 Kasım 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 2
ptt kargo 3
pubg 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 1
11 kasım milli ağaçlandırma günü 4
SON İLANLAR
Kırıkkale Balışeyh SYDV Personel Alım İlanı
Giresun Çanakçı SYDV Personel Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Akdeniz Üniversitesi İşçi Alım İanı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 7 İşçi Alacak
Hitit Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Akkuyu Nükleer Santraline itfaiyeci ve itfaiye şoförü alınacak
İskenderun İkmal Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 11. Sondaj Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam