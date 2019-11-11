Kastamonu'da kayıp kadın 22 gün sonra ölü bulundu
|11 Kasım 2019 23:08
|Yazdır
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 22 gündür haber alınamayan 76 yaşındaki alzaymır hastası kadın ölü bulundu.
Kese köyündeki ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekipleri inceleme sonucu hayatını kaybeden kişinin Fethiye Şenel olduğunu tespit etti.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şenel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kese köyünde alzaymır hastası Fethiye Şenel'in evinden ayrılıp geri dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuştu.
Şenel'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma Birliği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi tarafından iz takip ve arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışması yürütülmüştü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Samsun'da tırın çarptığı itfaiye eri öldü
11 Kasım 2019 21:42
|Üniversite öğrencisi helyum gazı ile intihar etti
11 Kasım 2019 21:27
|13 öğrenci yedikleri lahmacundan zehirlendi
11 Kasım 2019 17:58
|TBMM raporu; 150 gencin intiharında 'mavi balina' şüphesi var
11 Kasım 2019 17:38
|İntihar eden Saadet öğretmenden 'mobbing' paylaşımı
11 Kasım 2019 15:44
|Hırsızlar 300 lira için 350 aboneyi enerjisiz bıraktı
11 Kasım 2019 15:28
|Fethiye İcra Müdür Yardımcısı tutuklandı
11 Kasım 2019 14:40
|Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu
11 Kasım 2019 13:43
|Ankara'da 'devremülk' operasyonu: 28 gözaltı
11 Kasım 2019 13:08
|Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 75'i erkek
11 Kasım 2019 12:24