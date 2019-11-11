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Barış Yarkadaş, Kasım'da fidan dikilmez dedi, Orman Genel Müdürü yalanladı

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın fidan dikimine ilişkin yaptığı "Fidan dikme ayı kasım ayı değildir.'' açıklamalarını Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yalanladı. Karacabey, Kasım ayının fidan dikilmesi açısından ideal bir ay olduğunu söyledi. Bu açıklamanın ardından Yarkadaş'ın iddiası sosyal medyada gündem oldu.
 11 Kasım 2019 23:14
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Barış Yarkadaş, Kasım'da fidan dikilmez dedi, Orman Genel Müdürü yalanladı

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşen 11 milyon fidan dikimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"FİDAN DİKME AYI KASIM DEĞİLDİR"

Yarkadaş ''Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlarla birlikte Türkiye'nin değişik yerlerinde 11 milyon fidan diktiler. O zaman acı bir gerçeği söyleyeyim. O fidanların en az 9 milyonu tutmayacak. Bugün o fidanların yüzde 90'ı boşuna dikildi. Çünkü fidan dikme ayı kasım ayı değildir. Fidan dikme ayı Mart ayıdır, Nisan ayıdır.'' ifadelerini kullandı.

ORMAN GENEL MÜDÜRÜ, YARKADAŞ'I YALANLADI

Bir süre sonra ise canlı yayına Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bağlandı. Barış Yarkadaş'ın açıklamalarının yanlış olduğunu belirten Karacabey, ''Fidan dikme ayı Kasım ayıdır. Ülkemiz için fidan dikilmesi acısından ideal bir aydır. Bu bilimsel olarak da kesin olarak belirlenmiştir." dedi.

Yaşanan gelişme üzerine Yarkadaş sosyal medyada zirveye oturdu.

Memurlar.Net
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