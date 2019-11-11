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OYAK, British Steel'i almaktan vazgeçti

OYAK, British Steel'i almaktan vazgeçti
 11 Kasım 2019 23:38
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OYAK, British Steel'i almaktan vazgeçti

OYAK, British Steel'in satın alınmasından vazgeçildiğini duyurdu.

British Steel'in satın alınma süreciyle ilgili yeni gelişme yaşandı. OYAK'tan yapılan açıklamada, "OYAK iştiraklerinden Ataer Holding tarafından British Steel'de yapılan incelemeler tamamlanmış, paydaşların yeterince destek vermemesi nedeni ile beklenen ticari verimliliğin sağlanamayacağı ortaya konarak müzakereler sonlandırılmıştır" denildi.

Açıklamada şu ifadeler de yer aldı: "Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu ve en büyük demir çelik ürericisi olarak, ülkemizin stratejik hedeflerine katkı sunma kararlılığı ile yerel ve küresel fırsatları değerlendirmeye devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."
İhlas Haber Ajansı
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