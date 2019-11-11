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Tansiyon hastası sanıldı tümör çıktı

Karın ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve yüksek tansiyon atakları nedeniyle Medical Park Ordu Hastanesine başvuran Kristine Mikadze'de çok nadir görülen bir tümör olan paraganglioma olduğu anlaşıldı. Genç kadın 2 saatlik başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.
 11 Kasım 2019 23:44
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Tansiyon hastası sanıldı tümör çıktı

Karın ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve yüksek tansiyon atakları nedeniyle Medical Park Ordu Hastanesine başvuran Kristine Mikadze'de çok nadir görülen bir tümör olan paraganglioma olduğu anlaşıldı. Genç kadın 2 saatlik başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Gürcistanlı 21 yaşındaki Kristine Mikadze karın ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve yüksek tansiyon atakları yaşıyordu. Ağrıları dayanılmaz boyutlara ulaşan Mikadze, ülkesinde yapılan incelemeler sonucunda hastalığı ve tedavi planı hakkında kendisine verilen bilgilerden tatmin olmayınca tavsiye üzerine Medical Park Ordu Hastanesine başvurdu. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin'in yaptığı muayene ve tetkikler neticesinde hastanın karın bölgesi ana atar damarı üzerinde çok nadir görülen bir tümör olan paraganglioma olduğu teyit edildi. Bunun üzerine Üroloji Uzmanı Opr. Dr. C. Cengiz Beyaz, hastayı ameliyata aldı. 2 saatlik başarılı operasyonun ardından hasta sağlığına kavuştu. Serviste takip edilen hasta 4. günde taburcu edildi.

"Tek çaresi cerrahiydi"

Gerçekleştirdiği operasyon hakkında bilgi veren Üroloji Uzmanı Dr. Cengiz Beyaz şunları söyledi:

"Paragangliomalar sempatik sinir sisteminden kaynaklanan nadir tümörlerdendir. Adrenalin, noradrenalin gibi hormon salgılamaları yüzünden hastalarda tansiyon atakları, çarpıntı, halsizlik ve yorgunluk ile bulgu verirler. Tek tedavi cerrahidir ve cerrahi sonrasında hastalar sağlığına kavuşur ve tansiyon ilacı kullanmalarına gerek kalmaz. Bu hastamızda da karın bölgesinin orta hattından kesi yapılarak kitleye ulaşıldı. Kitle yakınından geçen böbrek toplardamarı ve karın ana atar damarına zarar verilmeden kitle dışarı alındı. Ameliyat öncesinde tansiyon atakları olmasına rağmen, kitlenin alınmasını takiben hastanın tansiyonu normale döndü, ağrıları son buldu."

"İyi ki Türkiye'ye gelmişim"

Operasyondan 4 gün sonra taburcu olan Kristine Mikadze ise, "Uzun zamandır karnımda ağrı, halsizlik, yorgunluk şikayetlerim vardı. Gürcistan'da bana tansiyon ilacı verilmişti. Şikayetlerimin devam etmesi üzerine yaptığım araştırmalar sonrası Medical Park Ordu Hastanesine başvurmaya karar verdim. Tetkikler sonucunda ameliyat olmam gerektiği söylendi. Cerrahi esnasında sol böbreğimin de alınabileceği söylendi ancak ameliyat başarılı geçti, böbreğimin alınmasına gerek kalmadan tümörden kurtuldum. Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum. Tetkik, tanı ve tedavim sürecinde sağlığıma kavuşmamı sağlayan tüm doktorlara ve hastanenin güler yüzlü tüm personeline teşekkür ediyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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