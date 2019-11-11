Türkiye Avrupa'da en çok erken yaşta evlilik olan ülke
|11 Kasım 2019 23:54
|Yazdır
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Çiler Dursun, erken evliliklerde Türkiye'nin batı ülkeleri arasında en yüksek evlilik oranına sahip ülke olduğunu söyledi.
Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM) ve UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliği ve Sabancı Vakfı desteğiyle yürütülen "Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi: Nevşehir Modeli Projesi" kapsamında medya çalıştayı düzenlendi. Nevşehir Valiliği toplantı salonunda düzenlenen çalıştaya Nevşehir'de görev yapan ulusal ve yerel medya çalışanları katıldı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Çiler Dursun, erken evliliklerde Türkiye'nin batı ülkeleri arasında en yüksek evlilik oranına sahip ülke olduğunu ifade etti. Daha az gelişmiş ülkelerin ortalamaları ile karşılaştırıldığı zaman ise bunun Hindistan, Pakistan, Afrika ülkelerinden biraz daha düşük olduğunu belirten Dursun, Türkiye'de evlilik yaşının son yıllarda biraz daha yükseldiğini söyledi. Doç. Dr. Dursun, "Evlilik oranları kadınlarda 24, erkeklerde 28'e yükseldi" şeklinde konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tansiyon hastası sanıldı tümör çıktı
11 Kasım 2019 23:44
|Aracını internetten satmak isterken dolandırıldı
11 Kasım 2019 23:32
|82 yaşındaki emekli binbaşı, hayatını spora adadı
11 Kasım 2019 22:31
|Depremin 'yarım bıraktığı' bedenler hayata tutundu
11 Kasım 2019 21:17
|Ceza yazılacağını zannetti... Fidan dikti
11 Kasım 2019 20:57
|Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an!
11 Kasım 2019 20:32
|Cep telefonu sayesinde kurtuldu! O anları anlattı
11 Kasım 2019 20:07
|Emekli polisten 'dedektiflik' hizmeti
11 Kasım 2019 19:51
|Onlarca baklavacıyı 'ucuz tepsi' tuzağıyla kandırdılar
11 Kasım 2019 19:27
|Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından suç duyurusu
11 Kasım 2019 19:15