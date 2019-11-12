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12 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları

12 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
 12 Kasım 2019 00:01
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12 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- CHP, HDP ve İYİ Parti'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/13.30/12.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının (MESS) 60. Yıl Etkinlikleri'ne katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmeleri devam edecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2020 bütçesiyle 2018 kesin hesapları ele alınacak.

(TBMM/15.00/10.00)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay, 6 ve 7 yıl vadeli üç ayrı tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, 2018 yılı sağlık harcamaları ile yılın ikinci çeyreğine ilişkin kırmızı et üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Bogota)

2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.

(Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valiliği ve belediyeyi ziyaret edecek, Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı'na katılacak.

(Adıyaman/10.00-13.30)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı", Cornelia Otel'de sürüyor.

(Antalya/09.30)

2- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda ile oynayacağı H Grubu 9. hafta maçının hazırlıklarını, TFF Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/18.00)

3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında C Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, Fransa temsilcisi Nanterre 92 ile deplasmanda karşılaşacak.

(Nanterre/22.45)

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Almanya temsilcisi RASTA ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Macaristan temsilcisi Falco'yu konuk edecek.

(Vechta/22.00/İstanbul/20.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftası PTT-Eczacıbaşı VitrA, Atlasglobal Yeşilyurt-Beşiktaş, VakıfBank-Karayolları, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/16.00/İstanbul/16.00/18.00/18.30/19.00)

6- 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu'ndaki ilk iki maçında 14 Kasım'da deplasmanda Sırbistan, 17 Kasım'da ise Mersin'de Litvanya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda teknik heyet ve oyuncular, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00)

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