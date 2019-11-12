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Pamukkale Üniversitesi bu ilanı kimin için açtı?

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümüne Yükseköğretim Kurulunun sağlık alanında belirlediği kriterlere aykırı şekilde öğretim üyesi kadrosu ilan etti!
 12 Kasım 2019 10:00
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Pamukkale Üniversitesi bu ilanı kimin için açtı?

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümüne Yükseköğretim Kurulunun sağlık alanında belirlediği kriterlere aykırı şekilde öğretim üyesi kadrosu ilan etti!

Pamukkale Üniversitesi tarafından 11 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen öğretim üyesi kadrolarını incelediğimizde; Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylarda; "TIBBİ BİYOKİMYA ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. UVB IŞIĞININ NEDEN OLDUĞU EPİDERMAL HÜCRE HASARINDA MEZENKİMAL KÖK HÜCRE TEDAVİSİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI OLMAK" şartı aranmıştır.

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gerek yeni programların açılmasında, gerekse eğitim-öğretime devam eden programlar için "SAĞLIK, SAĞLIKLA İLGİLİ VEYA İLİŞKİLİ PROGRAMLARDA EĞİTİM VE ÖĞRETİME BAŞLANMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ASGARİ KOŞULLAR GENEL İLKELER" belirlendiğini 24 Şubat 2019 tarihli haberimizde gündeme getirmiştik.

Söz konusu kriterlerde; Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Yönetimi, Gerontoloji, Odyoloji, Ortez-Protez, Perfüzyon, Sosyal Hizmet ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümlerinde istihdam edilecek öğretim üyelerinin alanları belirlendi.

Buna göre Hemşirelik Bölümünde istihdam edilecek öğretim üyesi alanları: "HEMŞİRELİK ESASLARI, HEMŞİRELİKTE YÖNETİM, İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ, DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ VEYA CERRAHİ HASTALIKLAR/AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ ALANLARINDAN OLMAK ÜZERE, FARKLI HEMŞİRELİK VEYA TIP ALANLARI" şeklinde tespit edilmiştir.

Dolayısıyla, Pamukkale Üniversitesi tarafından Hemşirelik Bölümünde istihdam edilmek üzere ilan edilen Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda önceliğin ilgili bölüm alanında doktora eğitimi görmüş adaylar olması gerekmekte iken, Tıbbi Biyokimya alanında doktorasını tamamlamış "BİR" adayın istenilmesi Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kriterlere aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, ilanda yer alan "Uvb Işığının Neden Olduğu Epidermal Hücre Hasarında Mezenkimal Kök Hücre Tedavisi İle İlgili Çalışmaları Olmak" şartı ise doğrudan başvuracak adayı tarif eder kişiye özel niteliktedir.

Bu bağlamda, söz konusu ilan şartının yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ilgili üniversite tarafından revize edilmesi gerekmektedir.
Memurlar.Net - Özel

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