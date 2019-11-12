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Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri belli oldu

Başbakanlığın kapanması sonrasında üyeleri atanmadığı için işlevsiz hale gelen Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu bugün itibariyle yeniden belirlendi.
 12 Kasım 2019 06:58
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Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri belli oldu

Başbakanlığın kapanması sonrasında, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun üyeleri, atanmamıştı. Bu nedenle, Kurul görevini yapmıyor ve itirazları incelemiyordu. 12 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu yeniden belirlenmiştir.

İşte Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun yeni üyeleri:

1- İbrahim ACARLI Yargıtay

2- Ahmet Hüsrev VURAL Danıştay

3- Prof. Dr. Mahmut KOCA Ceza Hukuku

4- Prof. Dr. Haşan Nuri YAŞAR İdare Hukuku

5- Prof. Dr. Haşan Tahsin FENDOĞLU Anayasa Hukuku

6- Av. Ünsal TOKER Türkiye Barolar Birliği

7- İsmail KURUL Devlet Denetleme Kurulu Üyesi

8- Hayrettin KURT Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü

9- Hakan ÖZTATAR Adalet Bakanlığı
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