Sahte diplomatların sınav kağıdı yok
|12 Kasım 2019 06:41
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FETÖ'nün soruları çaldığı Dışişleri Bakanlığı 2010, 2011, 2012 ve 2013 Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı ile ilgili 250 şüpheli hakkındaki soruşturmalar tamamlanıyor. Şimdiye kadar 30'a yakın şüpheli hakkında dava açılırken, soruşturmalarda dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı. Savcılık, "test, yazılı (kompozisyon) ve sözlü" şeklinde 3 aşamadan oluşan sınav evraklarının bilirkişi incelemesini istedi. Yapılan araştırma sonucunda söz konusu test evraklarının tamamının imha edildiği ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı, yine yazılı sınav evraklarının bir kısmının da imha edildiğini, geri kalan kısmının ise arşivde bulunduğunu bildirdi.
Soruların çalındığı Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı'nın "yazılı" aşaması, yabancı dilde "kompozisyon" ve "çeviri" şeklinde. İddianamenin ek klasörlerinde yer alan bilirkişi raporlarına göre, yazılı cevap kağıtlarında olağandışı benzerlikler söz konusu.
AYNI KOMPOZİSYONU YAZMIŞLAR
Özellikle 2010'daki yazılı sınavda birçok adayın, aynı kalemden çıkmış gibi aynı kompozisyonları yazdığı belirlendi. Yine sınavı kazanan adayların KPDS ve YDS'de çok düşük puanlar almalarına rağmen, Dışişleri sınavında "üstün başarı" göstermeleri "hayatın olağan akışına aykırı" olarak değerlendirildi. Örgütün soru hırsızlığının ortaya çıkmasını önlemek için evrakların önemli kısmını imha ettiği değerlendiriliyor.
'Abi'likten bakanlığa
Ankara Başsavcılığınca hakkında soruşturma yürütülen şüphelilerden biri de 2010'daki Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı ile Dışişleri Bakanlığına yerleşen Fatih G. 672 sayılı KHK ile ihraç edilen şüphelinin, 31 Aralık 2010'da göreve başladığı aktarıldı. Hala Sincan Cezaevi'nde tutuklu olan şüpheli, suçlamaları ve örgüt bağlantısını kabul etmedi. Ancak iddianamede tanık olarak yer alan K.C.K., M.D. ve A.Ç., şüphelinin FETÖ bağlantısına ilişkin beyanlarda bulundu. K.C.K., Fatih G.'nin örgüt içerisinde bir dönem Bölge Talebe Mesulü olarak görev yaptığını anlattı.
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