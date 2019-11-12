En büyük çevre harekatı

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası dünya rekoruna dönüştü. Takvimlerin 11 Kasım'ı gösterdiği dün saat 11.11'de 81 ilde 2023 yerde milyonlarca fidan toprakla buluştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da fidan diktiği kampanyaya halk akın etti. 11 milyon hedefi dün 13 milyon 720 bini geçerken vatandaşlar fidan sahiplenme ilgisi sürdü.

Erdoğan, Batıkent Çakırlar Mevkisi'nde gerçekleştirilen, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programına iştirak ederek, vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır. Geleceğe nefes seferberliğimiz gördüğü yüksek ilgiyle hedeflerini aşarak dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştü" dedi.



GUINNESS'E GİRECEK

Erdoğan, "Rekorumuz bugün Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından Çorum'dan takip edilecek ve kayıtlara geçirilecektir. 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararını geçtiğimiz hafta imzaladım. İnşallah bundan sonra her yıl milletimiz takvimler 11 Kasım'ı ve saatler de 11.11'i gösterdiğinde fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacaktır" diye konuştu.

DERTLERİ ÇIRA GİBİ YAKMAKTI

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kakmıştı, haftalarca sokakları ateşe vermişler, esnafımızın malını, mülkünü yağmalamışlardı. Biz de işte burada ağaçlandırma yapıyoruz. Peki nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar? Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayan hani nerede? Dikili ağaçları yok, çünkü bunların derdi ağaç dikmek değil, Türkiye'yi bir çıra gibi yakmaktı.



KOLLARINI KESİYORUZ

(PKK'nın yaktığı ormanlar) Bodrum'da, Marmaris'te, İzmir'de, Antalya'da, birçok yerde ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik değil mi? Bu PKK denilen bölücü terör örgütü, onların yan kolları kendileri bunları açıkladılar, biz yaktık, dediler. Onlar yaktılar, biz diktik. Onlar sakalımızı tıraş ettiler, ama bilin ki tıraş edilen sakal daha gür biter. Ama biz onların kollarını kesiyoruz, o yerine gelmez."



11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes

17 yılda 4.5 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Erdoğan, "Bizim yeşil sevdamızın adı, Cumhuriyet döneminin tamamında yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını 17 yılda yapabilmektir. Tabiat sevgimizin adı yanan alanların 40 katı kadar ağaçlandırma yapabilmektir. Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez" dedi.

Bünyelerine ağır geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun temel atmama törenini eleştiren Erdoğan, "Birileri bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, 'temel atmama' töreni yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Yaptığına bakın, temel atmama töreni. Onun için tıynetlerine, karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Ülkeye ve millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir, onun için kendilerine yakışanı yapmışlar" dedi. Erdoğan, "Aslında bu yaklaşımın adı İstanbul'u gelecekte yeniden kokuya, pisliğe, perişanlığa mahküm etmektir. İstanbul'a atık suyu içme suyu kalitesine dönüştürecek kendi alanında dünyanın en modern, en ileri, en gelişmiş teknolojisine sahip bir tesis kazandıracaktık. Tabii hizmet bir vizyon ve nasip meselesidir. Milletimiz bütün bunları görüyor, takip ediyor, zihninde ve kalbinde de not ediyor. İnşallah vakti, saati geldiğinde hepsinin de hesabını birer birer soracaktır" diye konuştu.