Kafelerde öğrenci avına çıkılıyor
|12 Kasım 2019 06:50
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçen sene Türkiye'deki öğrenci devamsızlığının mevcut durumunu ortaya koyan bir rapor hazırlayarak, bunun sebeplerini incelemişti. Rapora göre mesleki ve teknik liselerdeki öğrencilerin yüzde 39,81'i 20 gün ve üzeri devamsızlık yaparken onu yüzde 30,96 ile imam hatip liseleri izledi. En az devamsızlık yapanlar ise yüzde 6,21 ile ilkokul öğrencileri oldu. Raporda devamsızlığın sebepleriyle alakalı öğretmenlerin görüşlerine de yer verildi. Öğretmenlerin yüzde 77'si, öğrencilerin temel eğitim kademesindeki devamsızlık alışkanlıklarını lisede de devam ettirdiğini söylerken yüzde 45'i okulun eve uzaklığını sebep olarak gösterdi. Öğretmenlere göre, Güneydoğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu gibi taşımalı eğitim yapan bölgeler ile Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyükşehirlerde uzaklık önemli bir faktör.
VELİLERLE ÇÖZÜM ARANACAK
MEB, rapordan yola çıkarak Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer alan Devamsızlık Eylem Planı için kolları sıvadı. Eylem planının maddeleri henüz netleşmezken il bazında çalışmalar başladı. Edinilen bilgiye göre okul idareleri tarafından velilerin iletişim bilgileri sistemde güncellenecek. Okul yönetimlerince öğrenci devamsızlıkları sisteme günlük olarak girilecek. Özellikle sabah ve öğleden sonra ilk ders saatlerine geç kalan öğrenciler tespit edilecek. Rehber öğretmenler üç kere geç kalan öğrenci ile önce bire bir görüşecek. Devamsızlığın artması halinde hem öğrenci hem de veliyle birlikte görüşülerek çözümle alakalı tedbirler alınacak.
Bir gün yapılan devamsızlıkta öğrencin velisine bilgilendirme SMS'i gönderilecek. İki gün ardışık veya aralıklı özürsüz devamsızlıklarda öğrenci velisi ile iletişime geçilecek. Öğrencilere okulu sevdirmek ve okula devamsızlığı önlemek için onların ilgisini çekecek faaliyetler gerçekleştirilecek. Masa tenisi, zeka oyunları gibi sportif faaliyetlerin okul içerisinde aktif olarak düzenlemesi ve okul kütüphanelerinin daha aktif hale getirilmesi planlanıyor.
OKUL ÇEVRELERİ DENETLENECEK
Belirli gün ve haftalar için hazırlanan kutlama programlarında devamsızlık yapan öğrencilere de görev ve sorumluluklar verilerek aktif katılımları sağlanacak. Ayrıca öğrencilerin devamsızlık yapmasına sebep olan okul çevresindeki internet kafe, oyun salonları gibi mekanların kolluk birimlerince kontrol edilmesi planlanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da taşınmaya rağmen eğitim devam ediyor
11 Kasım 2019 21:12
|Elazığ'da mühendis adayları makarnadan köprü yaptı
10 Kasım 2019 17:22
|Eskişehir Teknik Üniversitesi Türkiye'ye pilot yetiştiriyor
09 Kasım 2019 23:30
|Manisa'da ara tatilde ödev yok, sosyal faaliyet var
09 Kasım 2019 15:43
|Türk öğrenci, tasarladığı logo ile birinci oldu
09 Kasım 2019 15:35
|Dersi kostüm ile anlatıyor
09 Kasım 2019 14:05
|Okullarda seçmeli ders olan golfe talep arttı
09 Kasım 2019 11:05
|Eğitimin alfabesi yanlış
09 Kasım 2019 08:01
|Eğitim İzleme Raporu 2019 yayımlandı
07 Kasım 2019 12:52
|Veliler de çocukların eğitim sürecinde aktif rol alıyor
05 Kasım 2019 19:25