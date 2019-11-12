Babacan gelecek ay partiyi kuruyor
|12 Kasım 2019 07:30
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Babacan'a yakın kaynaklar, partinin kurucular kurulunun 60-70 kişiden oluşacağını, tüzük ve programının hazır olduğunu, genel merkez binası için de dört ayrı alternatifi değerlendirdiklerini dile getirdi. Edinilen bilgilere göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Babacan'ın kuracağı partide yer almayacak. Ancak, Babacan ve ekibi ile yapılan görüşmelerde Gül'ün "Ben her türlü desteğe hazırım. Gerek fikir verme anlamında gerekse de bazı isimlerin partiye desteğini sağlama ve ilişkileri yürütme anlamında destek vereceğim" dediği öğrenildi.
Babacan'la birlikte harekete eden bazı isimler, geçtiğimiz aylarda Davutoğlu ile de son bir görüşme yaptı. Bu görüşmede, Davutoğlu'na yeni bir parti kurmak yerine kendilerine dışarıdan destek verilmesi talep edildi. Ancak Davutoğlu'nun "Biz çok yol aldık. Artık geri dönüşü olmaz" dediği belirtildi. Babacan'a yakın kaynaklar Davutoğlu ile aynı siyasi organizasyonun içinde almanın artık mümkün görünmediğini belirterek "O kapı kapandı" dedi.
Ali Babacan'ın ekibi tarafından yeni parti için AK Partili bazı eski isimlere götürülen tekliflerin ise 'Siyaset defterini kapattıkları' gerekçesiyle kabul görmediği öğrenildi.
Yücel Kayaoğlu
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