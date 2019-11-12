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Uçağın iniş takımları arasına bacağı sıkıştı
Atatürk Havalimanı'nda Osman Kaan Selçuk isimli yer hizmeti personelinin bacağı, o sırada hareket eden ACT Cargo'ya ait uçağın iniş takımlarının arasına sıkıştı. Hastaneye kaldırılan Selçuk, ameliyata alındı.
|12 Kasım 2019 07:36
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İddialara göre kaza, ACT Cargo 'ya ait Boeing 747 ipi kargo uçağı kalkışa hazırlandığı sırada, harekat memurunun takozu almak istediği sırada yaşandı. Takozu almak isteyen yer hizmetleri görevlisi Osman Kaan Selçuk' un bacağı uçağın hareket etmesi sonucu iniş takımları arasında sıkıştı.
AMELİYATA ALINDI
Personele ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen personelin ameliyata alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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