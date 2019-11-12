1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uçağın iniş takımları arasına bacağı sıkıştı

Atatürk Havalimanı'nda Osman Kaan Selçuk isimli yer hizmeti personelinin bacağı, o sırada hareket eden ACT Cargo'ya ait uçağın iniş takımlarının arasına sıkıştı. Hastaneye kaldırılan Selçuk, ameliyata alındı.
 12 Kasım 2019 07:36
Yazdır
Uçağın iniş takımları arasına bacağı sıkıştı

İddialara göre kaza, ACT Cargo 'ya ait Boeing 747 ipi kargo uçağı kalkışa hazırlandığı sırada, harekat memurunun takozu almak istediği sırada yaşandı. Takozu almak isteyen yer hizmetleri görevlisi Osman Kaan Selçuk' un bacağı uçağın hareket etmesi sonucu iniş takımları arasında sıkıştı.

AMELİYATA ALINDI

Personele ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen personelin ameliyata alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kastamonu'da kayıp kadın 22 gün sonra ölü bulundu
11 Kasım 2019 23:08		 Samsun'da tırın çarptığı itfaiye eri öldü
11 Kasım 2019 21:42
Üniversite öğrencisi helyum gazı ile intihar etti
11 Kasım 2019 21:27		 13 öğrenci yedikleri lahmacundan zehirlendi
11 Kasım 2019 17:58
TBMM raporu; 150 gencin intiharında 'mavi balina' şüphesi var
11 Kasım 2019 17:38		 İntihar eden Saadet öğretmenden 'mobbing' paylaşımı
11 Kasım 2019 15:44
Hırsızlar 300 lira için 350 aboneyi enerjisiz bıraktı
11 Kasım 2019 15:28		 Fethiye İcra Müdür Yardımcısı tutuklandı
11 Kasım 2019 14:40
Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu
11 Kasım 2019 13:43		 Ankara'da 'devremülk' operasyonu: 28 gözaltı
11 Kasım 2019 13:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:06 - Ortaokul öğrencisi, öğretmenini KDK'ya şikayet etti07:59 - Kripto paraya geçiş hızla büyüyor07:45 - İstanbul'da 1 milyon ev depreme hazır değil07:36 - Uçağın iniş takımları arasına bacağı sıkıştı07:30 - Babacan gelecek ay partiyi kuruyor07:10 - En büyük çevre harekatı06:58 - Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri belli oldu06:50 - Kafelerde öğrenci avına çıkılıyor06:41 - Sahte diplomatların sınav kağıdı yok06:12 - Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı
06:11 - PKK'nın petrolünü İsrail satacak03:29 - Vergi Konseyi Yönetmeliği Yayımlandı03:22 - 12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı00:20 - Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi00:07 - İBB Hukuk Kom. Başkanı, seçimden sonra kaç kişinin çıkarıldığını açıkladı00:03 - Engelli çocuğu olan memur, ne kadar çocuk yardımı alır?00:01 - 12 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları23:54 - Türkiye Avrupa'da en çok erken yaşta evlilik olan ülke
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi
12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
İBB Hukuk Kom. Başkanı, seçimden sonra kaç kişinin çıkarıldığını açıkladı
Babacan gelecek ay partiyi kuruyor
Engelli çocuğu olan memur, ne kadar çocuk yardımı alır?
Kafelerde öğrenci avına çıkılıyor
Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı
Sahte diplomatların sınav kağıdı yok
12 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
n11.com'un boykot edilmesi 1
ptt kargo 3
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 1
son buluşmada bakılan noktalar 1
su kuyusu 1
ayık olmak 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 2
gelecegenefes.com 1
5'e razıydık 1
10 Kasım 1
SON İLANLAR
Mersin Tarsus İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu İhsangazi Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Başak İnşaat 3 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 7 İşçi Alacak
İstanbul Ataşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Terzialan Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Antalya Konyaaltı Tem İnş 25 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam