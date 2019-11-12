1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kripto paraya geçiş hızla büyüyor

Dijital para devrimi hızla büyüyor. Bu alanda birçok hükümet önlem alırken, bazı ülkeler sanal paralara çeşitli yasaklar getiriyor. Dünyaca ünlü yatırımcılar da ikiye ayrılmış durumda. Bazıları kripto paralara bir an önce geçilmesini istiyor. Diğer yandan da gerçek para birimi olmadığını ifade edenler çoğunlukta. Türkiye de Merkez Bankası ayağıyla dijital paraya giriş yapıyor
 12 Kasım 2019 07:59
Yazdır
Kripto paraya geçiş hızla büyüyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan kripto paralar, yavaş yavaş insan hayatına yerleşiyor. Birçok ülke kripto veya dijital para alışverişini yasaklarken, bazıları da yeni döneme ayak uydurmaya çalışıyor. Yazılımlarla üretilen bu paralar, dijital dünyada iş yapan firmaların paranın yerine alışverişlerini daha kolay yapabilmesi için ortaya çıktığı söyleniyor. Günümüzde birçok tüketici nakit para kullanmıyor. Onun yerine neredeyse demode olmaya başlayan kredi kartları, hızla gelişen akıllı telefonlarla yapılan alışverişler veya QR adı verilen okuma sistemleri ve hatta SMS ile bile yetebiliyor. Bir AVM'ye girdiğinizde sadece cebinizdeki tek bir kartla alışveriş yapmak, yemek yemek, sinemaya gitmek mümkün. Şimdilerde ise dijital paraların bu sisteme entegre olacağı düşünülüyor. Sosyal medya araçları bile kripto para servislerine entegre oluyor.

Bu konuda Türkiye de harekete geçti. Hükümet gelecek yıl bir merkez bankası dijital para birimi oluşturulması üzerinde çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı Programı, 2020'nin sonuna kadar CBDC'nin test aşamasını tamamlaması gerektiğini belirtti. Hükümet, para birimini kullanarak anında ödeme yapabilen bir platform geliştirmeyi planlıyor. Hem ülkenin merkez bankası hem de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), yeni sistemi geliştirmek için çalışmaya başladı.

ABD'li ünlü yatırımcı Mike Novogratz, ülkesini uyardı. Çin'in son yaptığı Blockchain ve kripto para atılımından sonra Bitcoin'in yükselişe geçtiğini ve pazarda bir 'Çin boğası' olduğunu söyleyen Novogratz, Çin'in bu sektörde lider ülkelerden olacağına değindi. Novogratz "Eğer bu dijital dünyaya geçmezsek USD olarak kripto paraların çok gerisinde kalacağız. Çin bu sektörde hızla büyüyor ve finansal teknolojide bizden daha önde. Çin Başkanı halkına Blockchain'i desteklediklerini resmen duyurdu ve böyle giderse bu piyasayı tamamen kaybedeceğiz" dedi.

ALTIN OLARAK GÖRÜYORUM

Facebook'un kripto para projelerindeki ismiyle gündeme gelen David Marcus, Bitcoin'u 'dijital altın' olarak gördüğünü söyledi. Marcus, Bitcoin'in aşırı volatilitesi nedeniyle geri durmasına karşın tamamen farklı bir amaca hizmet ettiğini söyledi. Marcus "Ben Bitcoin'i bir para olarak görmüyorum. Aslında volatilitesi nedeniyle pek iyi bir ödeme aracı değil. Ben onu dijital altın olarak görüyorum" dedi. Bitcoin ile altın arasında geçmişte de benzer kıyaslamalar yapıldı. Bitcoin'de en fazla yükseliş bekleyenler dijital paranın piyasa değerinin eninde sonunda altının 8 trilyon dolarlık değerini aşacağını düşünüyor.

OKULU BİLE KURULUYOR

Coinbase, Ripple, Libra ve birçok kripto para projesine yatırım yapmış risk sermayedarı Andressen Horowitz, yedi hafta sürecek kripto para start-up okulu kursunu 2020 yılının Şubat ayında resmen başlatacak. İsteyenlere yüz yüze Menlo Park içerisinde verilecek eğitim, yeterli koşullara sahip olanlara online eğitim fırsatı da sunacak. Kursta temel olarak start-up firmalarına nasıl yaklaşılacağı ve ürün ile teknoloji gelişimi, firma yönetimi, piyasa stratejileri ve regülasyonlarla ilgili konularda eğitim verilecek. Yapılan açıklamalara göre, blockchain teknolojisinin çeşitli zorluklarla karşılaştığı ancak bunların arasında en büyüğünün kesinlikle teknolojinin anlaşılamaması ve tanınmaması olduğu belirtilmekte. Ücretsiz bu kurs ile beraber blockchain'in kötü şöhretini geride bırakmayı ve daha büyük bir tanınırlık elde etmeyi hedefleyen firma yöneticileri, aslında oldukça büyük bir gelişmeye imza atmakta.

PARANIN ÖZELLİKLERİNE SAHİP AMA DEĞİL

Avrupa Merkez Bankası eski başkanı Jean-Claude Trichet ise Bitcoin'in tamamen bir para biriminin özelliklerinden yoksun ve tamamen spekülatif olduğunu söylüyor. Trichet'in Caixin'in Pekin'de düzenlediği konferansta bu açıklamaları yaptığı ifade ediliyor. Trichet ayrıca kripto para birimlerinin paranın geleceği olabileceğinden şüphe ettiğini belirtiyor. Bitcoin'in gerçek bir para biriminin özelliklerinden yoksun olduğunu söyleyen Trichet "Bitcoin'e şiddetle karşıyım ve endişeliyim. Bir para biriminin sahip olması gereken özelliklere sahip gerçek bir para birimi değil" açıklamasını yaptı.

ALİ YILDIRIM
Karar
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Güne başlarken döviz fiyatları
12 Kasım 2019 10:02		 Borsa, günü yatay tamamladı
11 Kasım 2019 18:29
Altında gün sonu fiyatları
11 Kasım 2019 17:25		 Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
11 Kasım 2019 17:13
Altın ithalatı ekimde yüzde 568 arttı
11 Kasım 2019 16:18		 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
11 Kasım 2019 13:10
Bir özel banka döviz kredilerinde faiz indirimine gitti
11 Kasım 2019 12:56		 Çeyrek altın ne kadar?
11 Kasım 2019 12:39
Gram altın 273 lira seviyelerinde
11 Kasım 2019 11:11		 Dolar haftaya yükselişle başladı
11 Kasım 2019 09:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:21 - Adana'da yakalanan 7 DEAŞ ve El Kaide üyesi deport edilecek10:20 - Borsa güne yükselişle başladı10:19 - Vergi Konseyinin üye yapısı değişiyor10:16 - 'Esnafımız da kira öder gibi ev sahibi olmalı'10:15 - 2013 hakimlik sınavı usülsüzlüğünden 27 gözaltı10:15 - Çorum, Guinness Rekorlar kitabına adını altın harflerle yazdırdı10:05 - Trendyol'da en çok sepete atılan ürünler10:04 - Eylül'de cari fazla 2.48 milyar dolar oldu10:02 - Güne başlarken döviz fiyatları10:01 - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP imha edildi
10:00 - Pamukkale Üniversitesi bu ilanı kimin için açtı?09:56 - Genç öğretmen, PKK, FETÖ, yalanıyla yüzbinlerce TL borçlandırıldı09:40 - 3 il milli eğitim müdürü görevden alındı09:36 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman09:32 - Başarılı sporculara yüzde 100 üniversite bursu geliyor!09:30 - Sahte savcıya suçüstü09:30 - Erken yaşta evlilikte Avrupa'da birinciyiz!09:23 - Karayollarında durum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi
12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Babacan gelecek ay partiyi kuruyor
Ortaokul öğrencisi, öğretmenini KDK'ya şikayet etti
Öğrenci devamsızlıkları için MEB harekete geçiyor
İBB Hukuk Kom. Başkanı, seçimden sonra kaç kişinin çıkarıldığını açıkladı
Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı
Engelli çocuğu olan memur, ne kadar çocuk yardımı alır?
MR'ı abarttık, bir uzmana 600 röntgen
3 il milli eğitim müdürü görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayık olmak 2
11 kasım milli ağaçlandırma günü 5
son buluşmada bakılan noktalar 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
ahmet hakan 1
su kuyusu 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 1
5'e razıydık 1
10 Kasım 1
nagatomo keşke nagazaki'de ölseydi 1
SON İLANLAR
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mamak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Naklen Avukat Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu İhsangazi Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Başak İnşaat 3 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 7 İşçi Alacak
İstanbul Ataşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Terzialan Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam