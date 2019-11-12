Kripto paraya geçiş hızla büyüyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan kripto paralar, yavaş yavaş insan hayatına yerleşiyor. Birçok ülke kripto veya dijital para alışverişini yasaklarken, bazıları da yeni döneme ayak uydurmaya çalışıyor. Yazılımlarla üretilen bu paralar, dijital dünyada iş yapan firmaların paranın yerine alışverişlerini daha kolay yapabilmesi için ortaya çıktığı söyleniyor. Günümüzde birçok tüketici nakit para kullanmıyor. Onun yerine neredeyse demode olmaya başlayan kredi kartları, hızla gelişen akıllı telefonlarla yapılan alışverişler veya QR adı verilen okuma sistemleri ve hatta SMS ile bile yetebiliyor. Bir AVM'ye girdiğinizde sadece cebinizdeki tek bir kartla alışveriş yapmak, yemek yemek, sinemaya gitmek mümkün. Şimdilerde ise dijital paraların bu sisteme entegre olacağı düşünülüyor. Sosyal medya araçları bile kripto para servislerine entegre oluyor.

Bu konuda Türkiye de harekete geçti. Hükümet gelecek yıl bir merkez bankası dijital para birimi oluşturulması üzerinde çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı Programı, 2020'nin sonuna kadar CBDC'nin test aşamasını tamamlaması gerektiğini belirtti. Hükümet, para birimini kullanarak anında ödeme yapabilen bir platform geliştirmeyi planlıyor. Hem ülkenin merkez bankası hem de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), yeni sistemi geliştirmek için çalışmaya başladı.

ABD'li ünlü yatırımcı Mike Novogratz, ülkesini uyardı. Çin'in son yaptığı Blockchain ve kripto para atılımından sonra Bitcoin'in yükselişe geçtiğini ve pazarda bir 'Çin boğası' olduğunu söyleyen Novogratz, Çin'in bu sektörde lider ülkelerden olacağına değindi. Novogratz "Eğer bu dijital dünyaya geçmezsek USD olarak kripto paraların çok gerisinde kalacağız. Çin bu sektörde hızla büyüyor ve finansal teknolojide bizden daha önde. Çin Başkanı halkına Blockchain'i desteklediklerini resmen duyurdu ve böyle giderse bu piyasayı tamamen kaybedeceğiz" dedi.

ALTIN OLARAK GÖRÜYORUM

Facebook'un kripto para projelerindeki ismiyle gündeme gelen David Marcus, Bitcoin'u 'dijital altın' olarak gördüğünü söyledi. Marcus, Bitcoin'in aşırı volatilitesi nedeniyle geri durmasına karşın tamamen farklı bir amaca hizmet ettiğini söyledi. Marcus "Ben Bitcoin'i bir para olarak görmüyorum. Aslında volatilitesi nedeniyle pek iyi bir ödeme aracı değil. Ben onu dijital altın olarak görüyorum" dedi. Bitcoin ile altın arasında geçmişte de benzer kıyaslamalar yapıldı. Bitcoin'de en fazla yükseliş bekleyenler dijital paranın piyasa değerinin eninde sonunda altının 8 trilyon dolarlık değerini aşacağını düşünüyor.

OKULU BİLE KURULUYOR

Coinbase, Ripple, Libra ve birçok kripto para projesine yatırım yapmış risk sermayedarı Andressen Horowitz, yedi hafta sürecek kripto para start-up okulu kursunu 2020 yılının Şubat ayında resmen başlatacak. İsteyenlere yüz yüze Menlo Park içerisinde verilecek eğitim, yeterli koşullara sahip olanlara online eğitim fırsatı da sunacak. Kursta temel olarak start-up firmalarına nasıl yaklaşılacağı ve ürün ile teknoloji gelişimi, firma yönetimi, piyasa stratejileri ve regülasyonlarla ilgili konularda eğitim verilecek. Yapılan açıklamalara göre, blockchain teknolojisinin çeşitli zorluklarla karşılaştığı ancak bunların arasında en büyüğünün kesinlikle teknolojinin anlaşılamaması ve tanınmaması olduğu belirtilmekte. Ücretsiz bu kurs ile beraber blockchain'in kötü şöhretini geride bırakmayı ve daha büyük bir tanınırlık elde etmeyi hedefleyen firma yöneticileri, aslında oldukça büyük bir gelişmeye imza atmakta.

PARANIN ÖZELLİKLERİNE SAHİP AMA DEĞİL

Avrupa Merkez Bankası eski başkanı Jean-Claude Trichet ise Bitcoin'in tamamen bir para biriminin özelliklerinden yoksun ve tamamen spekülatif olduğunu söylüyor. Trichet'in Caixin'in Pekin'de düzenlediği konferansta bu açıklamaları yaptığı ifade ediliyor. Trichet ayrıca kripto para birimlerinin paranın geleceği olabileceğinden şüphe ettiğini belirtiyor. Bitcoin'in gerçek bir para biriminin özelliklerinden yoksun olduğunu söyleyen Trichet "Bitcoin'e şiddetle karşıyım ve endişeliyim. Bir para biriminin sahip olması gereken özelliklere sahip gerçek bir para birimi değil" açıklamasını yaptı.

ALİ YILDIRIM