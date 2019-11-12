1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayıp 'Ortaköy' davası

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde 7 yıl önceki sayımda Feyhaman Duran'ın 'Ortaköy' tablosunun kayıp olduğu ortaya çıkmıştı. Tablo Beyaz Müzayede'de bulundu. Şirket sahibine 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
 12 Kasım 2019 08:15
Yazdır
Kayıp 'Ortaköy' davası

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde 7 yıl önce yapılan sayımda onlarca değerli eserin yerinde olmadığı tespit edildi. Bunlardan biri de Feyhaman Duran'a ait 3182 envanter numaralı 'Ortaköy' (manzara) isimli 27.5x33.5 santim boyutlarında mukavva kağıt üzerine yağlıboya tabloydu. Atatürk ve İnönü portreleriyle ünlenen ressamın kayıp tablosunun Nişantaşı'ndaki Beyaz Müzayede'de olduğu bilgisi alındı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, tablo bakanlığa veya polise teslim edilmediği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahkeme kararıyla 29 Mayıs 2019'da Beyaz Müzayede'ye baskın yapıldı. Tablo burada çıktı. Ayrıca 12 adet sikke ve 1 adet madalyon da ele geçirildi. Şirket sahibi Aziz Asım Karadeniz, "Kasa yaklaşık 5 yıldır çalışanların olduğu ofiste durur.

5 yılda çok çalışan değişti. 13 sikkeyi kimin koyduğunu bilmiyorum" dedi. Tablo ile ilgili ise konuşmadı. Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamede, eserlerin şüpheliye ait işyerinde ele geçirilmiş olması ve ifadesinde bu eserlerin kime ait olduğunu bilmediği yönündeki savunmasına itibar edilmediği, şüphelinin yetkililere haber verme sorumluluğu ile kültür varlığı ticaretine aykırı hareket ettiği belirtildi. Karadeniz hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

ALİ OKTAY

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Genç öğretmen, PKK, FETÖ, yalanıyla yüzbinlerce TL borçlandırıldı
12 Kasım 2019 09:56		 Sahte savcıya suçüstü
12 Kasım 2019 09:30
Sahte hakime elektronik kelepçe
12 Kasım 2019 09:19		 Bu sefer TüvTürk ile dolandırdılar
12 Kasım 2019 09:15
MR'ı abarttık, bir uzmana 600 röntgen
12 Kasım 2019 08:50		 Esenyurt Belediye Meclisinde çirkin saldırı
12 Kasım 2019 08:30
Uçağın iniş takımları arasına bacağı sıkıştı
12 Kasım 2019 07:36		 Kastamonu'da kayıp kadın 22 gün sonra ölü bulundu
11 Kasım 2019 23:08
Samsun'da tırın çarptığı itfaiye eri öldü
11 Kasım 2019 21:42		 Üniversite öğrencisi helyum gazı ile intihar etti
11 Kasım 2019 21:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:21 - Adana'da yakalanan 7 DEAŞ ve El Kaide üyesi deport edilecek10:20 - Borsa güne yükselişle başladı10:19 - Vergi Konseyinin üye yapısı değişiyor10:16 - 'Esnafımız da kira öder gibi ev sahibi olmalı'10:15 - 2013 hakimlik sınavı usülsüzlüğünden 27 gözaltı10:15 - Çorum, Guinness Rekorlar kitabına adını altın harflerle yazdırdı10:05 - Trendyol'da en çok sepete atılan ürünler10:04 - Eylül'de cari fazla 2.48 milyar dolar oldu10:02 - Güne başlarken döviz fiyatları10:01 - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP imha edildi
10:00 - Pamukkale Üniversitesi bu ilanı kimin için açtı?09:56 - Genç öğretmen, PKK, FETÖ, yalanıyla yüzbinlerce TL borçlandırıldı09:40 - 3 il milli eğitim müdürü görevden alındı09:36 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman09:32 - Başarılı sporculara yüzde 100 üniversite bursu geliyor!09:30 - Sahte savcıya suçüstü09:30 - Erken yaşta evlilikte Avrupa'da birinciyiz!09:23 - Karayollarında durum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi
12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Babacan gelecek ay partiyi kuruyor
Ortaokul öğrencisi, öğretmenini KDK'ya şikayet etti
Öğrenci devamsızlıkları için MEB harekete geçiyor
İBB Hukuk Kom. Başkanı, seçimden sonra kaç kişinin çıkarıldığını açıkladı
Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı
Engelli çocuğu olan memur, ne kadar çocuk yardımı alır?
MR'ı abarttık, bir uzmana 600 röntgen
3 il milli eğitim müdürü görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
son buluşmada bakılan noktalar 1
nagatomo keşke nagazaki'de ölseydi 1
5'e razıydık 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
10 Kasım 1
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 3
harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı 4
11 kasım milli ağaçlandırma günü 5
su kuyusu 1
meral akşener 2
SON İLANLAR
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mamak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Naklen Avukat Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu İhsangazi Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Başak İnşaat 3 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 7 İşçi Alacak
İstanbul Ataşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Terzialan Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam