1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bekarlar gününde çılgınca alışveriş yaptık

Vatandaşlar, 11.11 Bekarlar Günü indirimi nedeniyle internet sitelerine hücum etti. Alışveriş çılgınlığı, e-ticaret sitelerini kilitledi. Özel indirimli satılan otomobiller tükendi. Toplam 2 milyar liralık satış bekleniyor
 12 Kasım 2019 08:46
Yazdır
Bekarlar gününde çılgınca alışveriş yaptık

Özel günler için yaptıkları kampanya ve indirimlerle tüketiciyi sanal alışverişe çeken e-ticaret siteleri bayram yapıyor. Tüm dünyada kutlanan 11.11 Bekarlar Günü etkinliği nedeniyle e-ticaret siteleri yüzde 80'e varan indirimleri devreye aldı. Alışveriş çılgınlığı, e-ticaret sitelerini kilitledi. 11.11 çılgınlığının toplam 2 milyar liralık ciro getirmesi bekleniyor.

OTOMOBİLLER TÜKENDİ

11.11 Bekarlar Günü etkinliği nedeniyle e-ticaret siteleri otomobil dahi sattı. Bu güne özel yüzde 30 indirme giren kısıtlı sayıda Tiguan, Passat, Polo, Golf marka otomobiller tükendi. 235 bin liralık bir otomobili yüzde 30 indirimle almak isteyen tüketiciler "Tükendi. Satış sona erdi" uyarısıyla karşılaştı. Sitelerdeki pek çok ürün grubunda da stokların büyük bir bölümü gece yarısı itibarıyla tükendi.

ÜÇ ETKİNLİK 5 MİLYAR

TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, bu indirim dönemlerinde e-ticaret şirketlerinin günlük satış ortalamalarının 10 katı satış yaptığını belirtirken, 29 Kasım'da gerçekleşecek Black Friday'de de 2 milyar liralık satış beklediklerini belirtti. Aralık'ta da Siber Pazartesi olarak bilinen alışveriş etkinliği yapılacak. Böylece, 11.11 Bekarlar Günü, Black Friday ve Siber Pazartesi'nin cirosu 5 milyarı bulacak.

Pınar Çelik
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tanesi 50 liraya satılan mango üreticinin yeni gözdesi
10 Kasım 2019 13:18		 Girişimcilere 'geleneksel sektörlere bakın' önerisi
10 Kasım 2019 11:42
1 haftalık stok eritme yarışı
10 Kasım 2019 08:31		 Zamcılar çok rahatsız
10 Kasım 2019 07:00
Denizli'de İstiklal Madalyası açık artırmada 650 liraya satıldı
09 Kasım 2019 13:21		 Balık-ekmek değil rant davası
09 Kasım 2019 08:15
İstanbul'da ofis kiralamaları üçüncü çeyrekte artış gösterdi
08 Kasım 2019 15:29		 Rus turistte tüm zamanların rekoru
08 Kasım 2019 11:29
İnşaatta iki aydır hareketlilik yaşanıyor
08 Kasım 2019 10:35		 Dünyada faizler iniyor emtialar yükseliyor
07 Kasım 2019 07:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi
12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Babacan gelecek ay partiyi kuruyor
Ortaokul öğrencisi, öğretmenini KDK'ya şikayet etti
Öğrenci devamsızlıkları için MEB harekete geçiyor
İBB Hukuk Kom. Başkanı, seçimden sonra kaç kişinin çıkarıldığını açıkladı
Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı
Engelli çocuğu olan memur, ne kadar çocuk yardımı alır?
MR'ı abarttık, bir uzmana 600 röntgen
3 il milli eğitim müdürü görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayık olmak 2
harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı 4
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 2
nagatomo keşke nagazaki'de ölseydi 1
meral akşener 2
su kuyusu 1
5'e razıydık 1
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 3
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 1
SON İLANLAR
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mamak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Naklen Avukat Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu İhsangazi Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Başak İnşaat 3 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 7 İşçi Alacak
İstanbul Ataşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Terzialan Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam