Bekarlar gününde çılgınca alışveriş yaptık

Özel günler için yaptıkları kampanya ve indirimlerle tüketiciyi sanal alışverişe çeken e-ticaret siteleri bayram yapıyor. Tüm dünyada kutlanan 11.11 Bekarlar Günü etkinliği nedeniyle e-ticaret siteleri yüzde 80'e varan indirimleri devreye aldı. Alışveriş çılgınlığı, e-ticaret sitelerini kilitledi. 11.11 çılgınlığının toplam 2 milyar liralık ciro getirmesi bekleniyor.

OTOMOBİLLER TÜKENDİ

11.11 Bekarlar Günü etkinliği nedeniyle e-ticaret siteleri otomobil dahi sattı. Bu güne özel yüzde 30 indirme giren kısıtlı sayıda Tiguan, Passat, Polo, Golf marka otomobiller tükendi. 235 bin liralık bir otomobili yüzde 30 indirimle almak isteyen tüketiciler "Tükendi. Satış sona erdi" uyarısıyla karşılaştı. Sitelerdeki pek çok ürün grubunda da stokların büyük bir bölümü gece yarısı itibarıyla tükendi.

ÜÇ ETKİNLİK 5 MİLYAR

TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, bu indirim dönemlerinde e-ticaret şirketlerinin günlük satış ortalamalarının 10 katı satış yaptığını belirtirken, 29 Kasım'da gerçekleşecek Black Friday'de de 2 milyar liralık satış beklediklerini belirtti. Aralık'ta da Siber Pazartesi olarak bilinen alışveriş etkinliği yapılacak. Böylece, 11.11 Bekarlar Günü, Black Friday ve Siber Pazartesi'nin cirosu 5 milyarı bulacak.

Pınar Çelik