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Esenyurt Belediye Meclisinde çirkin saldırı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, üniversiteye tahsis edilen alanı geri istedi. AK Parti grubu, teklifi reddedince meclisi izleyen zorbaların saldırısına uğradı
 12 Kasım 2019 08:30
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Esenyurt Belediye Meclisinde çirkin saldırı

Esenyurt Belediye Meclisi'nde AK Parti Grubu'na yönelik fiziki saldırı yapıldığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine gelen konuya göre; CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, geçmiş dönemde bir üniversiteye tahsis edilen araziyi geri almak için girişimde bulundu. Bunun üzerine Plan ve İmar Komisyonu'na rapor geldi. AK Parti Grubu belediye meclis toplantısında hukuki bir engel olmadığı gerekçesi ile tahsisin iptaline ret oyu verdi. Toplantı bitiminde, meclisi izleyen bir grup, AK Partili Esenyurt Meclis üyelerine linç girişiminde bulundu. Konu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine gelince AK Parti Esenyurt Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Kadir Çakır İBB Meclisi'nde söz alarak açıklama yaptı. Çakır, "Linç girişimine maruz kaldık. Arkadaşlarımıza tekmelerle yaka paça saldırıldı. Belediye başkanı ve CHP Meclis üyeleri de dahil ezilme tehlikesi geçirdik. Başkan sahip çıkmadı" ifadelerini kullandı. AK Parti İBB Meclis Grup Başkan Vekili Tefvik Göksu da, "Esenyurt Belediye Başkanı, zorbalara, 'Arkadaşlar bu işin benim tarafımdan organize edildiği iddia edilir. Ne yapacaksanız dikkatli yapın lütfen' diyor' konuşmaların videosu da var. Konu emniyete intikal etti" dedi.

MİNDER: KIRILDIM

İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü'nde 25 yıldır müdürlük yapan Ramazan Minder, cuma günü Avrupa Yakası Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne bilgisayar işletmeni atandı. Dün iş arkadaşlarına veda eden Minder, "Kütüphanemizi 2-3 kat büyüttük. Böyle gönderilmem kalbimi kırdı. Bu şekilde ayrılmamalıydık" dedi.

Barış Savaş
Sabah
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