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Sahte savcıya suçüstü

İzmir Narlıdere'de kendini savcı olarak tanıtan bir kişinin, 68 yaşındaki bir kadını dolandırdığı ortaya çıktı.
 12 Kasım 2019 09:30
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Sahte savcıya suçüstü

İzmir Narlıdere'de kendini savcı olarak tanıtan bir kişinin, 68 yaşındaki bir kadını dolandırdığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Yaşlı kadının 700 bin lira değerindeki evini emlakçıya bir günde 420 bin liraya sattığı belirlendi. Ayakkabı boyacısı kılığına giren polis, zanlı İsmail Ş.'yitakibe aldı. Polis, yaşlı kadından içi para dolu çantayı aldığı sırada İsmail Ş.'yi gözaltına aldı.

Ceyhan Torlak
Sabah
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