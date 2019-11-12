1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Galatasaray'da 'Kayyum' tehlikesi!

Galatasaray'da seçim yeniden alevlendi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nden çıkan istinaf kararında, ibrasızlık nedeniyle konulan tedbir kararının kaldırılması ve sadece davacıların seçime katılabileceği konusunda hüküm koyması, sarı-kırmızılıları karıştırdı.
 12 Kasım 2019 09:03
Yazdır
Galatasaray'da 'Kayyum' tehlikesi!

Sarı-kırmızılı yönetimin seçime gitmemesi durumunda, mahkemeye başvurulabileceğini, bu makamın da seçim için kayyum atayacağını işaret eden Helvacı, "Ben yaptım oldu tavrı zarar veriyor. Seçimi yapmamak ne kadar yanlış ise kayyum yolu ile yaptırmak da o kadar yanlıştır" dedi.

Galatasaray'da seçim yeniden alevlendi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nden çıkan istinaf kararında, ibrasızlık nedeniyle konulan tedbir kararının kaldırılması ve sadece davacıların seçime katılabileceği konusunda hüküm koyması, sarı-kırmızılıları karıştırdı.

Acil olarak toplanan yönetim adına konuşan başkan Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın daha önemli konuları var; Florya, Riva, amatörler yasası... Galatasaray'ın menfaatleri her şeyin önündedir. Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şu an Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten halihazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum" diye konuştu.

Ünlü hukuk profesörü ve sarı-kırmızılıların eski yöneticisi Mehmet Helvacı da yönetimin bu tavrını değerlendirdi, seçimin olabilmesi için kayyumun gündeme gelebileceğini söyledi.

Nereye kadar?

Helvacı, mahkeme üzerinden seçimin yapılması için kayyum atanması gerektiğini ancak bu yola kimsenin başvurmasını beklemediğini anlatarak şöyle konuştu:

"Nereye kadar direnilir bilmem. Eğer başkan seçime gitmiyorsa kayyuma götürüp seçim kararı aldırılabilir. Bunu ise kimse yapmaz! Tekrar seçim kararı aldırmak için mahkemeye gidilir ve kararın uygulanmadığı söylenir. Mahkeme de birini görevlendirecek. O da kayyumdur. Seçimi yapmamak ne kadar yanlış ise kayyum yolu ile yaptırmak da o kadar yanlıştır. Başkan'ın 'Ben yaptım oldu' tavrı zarar veriyor."

59. madde kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 4. Hukuk Dairesinin verdiği kararda, 23 Mart'ta yapılan ve ibra edilmeme kararının bir sonucu olarak tüzüğün 59. maddesinin davacılar açısından tedbiren durdurulmasına karar verdi. Bu maddede, "Aklanmayan Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler" ifadesinin davacılar için işlememesi gerektiği vurgulandı.

Hapis cezası için ihtar

Mahkeme kararlarından bir diğeri de, idari hapis kararı için ihtar verilmesi... İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin kararında, "İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin karara uymayan ve tedbir kararına aykırı davranan kimsenin 1 aydan 6 aya kadar Disiplin Hapsi ile cezalandırılacağının ihtarına" maddesi de yer aldı.

'Çelişkiler var'

Eski Başkan Faruk Süren de konuyu değerlendirdi, mahkeme kararını yorumlamakta zorlandığını söyledi. Süren, kararda çelişkiler olduğunu belirterek, "Hem seçim yapmalısın, yapmazsan 6 ay hapis deniliyor. Hem de esas mahkemenin davayı sonuçlandırmasının altı çiziliyor. Bulanıklık var seçime katılabilecekler noktasında. Kimler katılabilir. Seçime kendi tüzüğümüze göre gitmemiz lazım. Ancak bazılarına istisna getiriliyor. Galatasaray tüzüğü mü yoksa mahkeme kararı ile değiştiriliyor" İfadelerini kullandı.
Milliyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ryan Babel ve Pascal Nouma arasındaki gerilim tırmanıyor!
11 Kasım 2019 11:28		 Galatasaray seçime gidiyor!
11 Kasım 2019 09:31
Beşiktaş evinde tam 1 yıldır kaybetmiyor
10 Kasım 2019 20:33		 Trabzonspor, Süper Lig'de 2 hafta sonra kazandı
10 Kasım 2019 19:21
Galatasaray, Gaziantep'te yara sardı!
09 Kasım 2019 22:08		 2022 Dünya Kupası benim için final olacak
09 Kasım 2019 09:01
Trabzon'un gençleri rakibine direnemedi
07 Kasım 2019 23:14		 Köksal Toptan: Rüşveti veren olmazsa alan da olmaz
07 Kasım 2019 23:07
Ekim'de en konuşulan takım belli oldu
06 Kasım 2019 22:03		 Galatasaray Real Madrid deplasmanında
06 Kasım 2019 20:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:21 - Adana'da yakalanan 7 DEAŞ ve El Kaide üyesi deport edilecek10:20 - Borsa güne yükselişle başladı10:19 - Vergi Konseyinin üye yapısı değişiyor10:16 - 'Esnafımız da kira öder gibi ev sahibi olmalı'10:15 - 2013 hakimlik sınavı usülsüzlüğünden 27 gözaltı10:15 - Çorum, Guinness Rekorlar kitabına adını altın harflerle yazdırdı10:05 - Trendyol'da en çok sepete atılan ürünler10:04 - Eylül'de cari fazla 2.48 milyar dolar oldu10:02 - Güne başlarken döviz fiyatları10:01 - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP imha edildi
10:00 - Pamukkale Üniversitesi bu ilanı kimin için açtı?09:56 - Genç öğretmen, PKK, FETÖ, yalanıyla yüzbinlerce TL borçlandırıldı09:40 - 3 il milli eğitim müdürü görevden alındı09:36 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman09:32 - Başarılı sporculara yüzde 100 üniversite bursu geliyor!09:30 - Sahte savcıya suçüstü09:30 - Erken yaşta evlilikte Avrupa'da birinciyiz!09:23 - Karayollarında durum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi
12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Babacan gelecek ay partiyi kuruyor
Ortaokul öğrencisi, öğretmenini KDK'ya şikayet etti
Öğrenci devamsızlıkları için MEB harekete geçiyor
İBB Hukuk Kom. Başkanı, seçimden sonra kaç kişinin çıkarıldığını açıkladı
Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı
Engelli çocuğu olan memur, ne kadar çocuk yardımı alır?
MR'ı abarttık, bir uzmana 600 röntgen
3 il milli eğitim müdürü görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayık olmak 2
11 kasım milli ağaçlandırma günü 5
son buluşmada bakılan noktalar 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
ahmet hakan 1
su kuyusu 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 1
5'e razıydık 1
10 Kasım 1
nagatomo keşke nagazaki'de ölseydi 1
SON İLANLAR
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mamak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Naklen Avukat Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu İhsangazi Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Başak İnşaat 3 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 7 İşçi Alacak
İstanbul Ataşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Terzialan Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam