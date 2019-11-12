1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkent'te 16 kişiye Bylock soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
 12 Kasım 2019 09:22
Yazdır
Başkent'te 16 kişiye Bylock soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerden 11'inin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Esnafımız da kira öder gibi ev sahibi olmalı'
12 Kasım 2019 10:16		 Nefes borusuna hap kaçan genç hayatını kaybetti
10 Kasım 2019 16:26
Erzincan'da jandarmadan terör örgütüne büyük darbe
10 Kasım 2019 13:33		 10 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
10 Kasım 2019 00:05
CHP'nin delege seçimlerinde 'kadına şiddet' İddiası
09 Kasım 2019 21:21		 Kuryeler kredi kartlarını kopyalamış: 4 şüpheli gözaltında
09 Kasım 2019 17:36
Erzurum 'ecdadına saygı' için yürüdü
09 Kasım 2019 10:20		 Bakan Selçuk'tan Aralık ayında atama müjdesi
06 Kasım 2019 19:17
Müftü 'İbrahim Şerif'e 80 gün hapis cezası
06 Kasım 2019 19:07		 Belediye Başkanı lojmanını öğrencilere tahsis etti
06 Kasım 2019 18:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi
12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Babacan gelecek ay partiyi kuruyor
Ortaokul öğrencisi, öğretmenini KDK'ya şikayet etti
Öğrenci devamsızlıkları için MEB harekete geçiyor
İBB Hukuk Kom. Başkanı, seçimden sonra kaç kişinin çıkarıldığını açıkladı
Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı
Engelli çocuğu olan memur, ne kadar çocuk yardımı alır?
MR'ı abarttık, bir uzmana 600 röntgen
3 il milli eğitim müdürü görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 1
pubg 2
meral akşener 2
dindar bir gençlik istiyorum 1
10 Kasım 1
nagatomo keşke nagazaki'de ölseydi 1
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 3
harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı 4
n11.com'un boykot edilmesi 1
ahmet hakan 1
SON İLANLAR
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mamak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Naklen Avukat Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu İhsangazi Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Başak İnşaat 3 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 7 İşçi Alacak
İstanbul Ataşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Terzialan Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam