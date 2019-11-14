Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek

Bilindiği üzere, 06 Kasım 2019 tarih ve 2019/386 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yükseköğretim kurumlarına toplamda 800 öğretim elemanı kadrosu tahsis edildi.

Söz konusu 800 kadronun;

1- 165 adedi araştırma üniversitelerine,

2- 55 adedi Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında belirlenen üniversitelere,

3- 45 adedi aday araştırma üniversitelerine,

4- 535 adedi ise ülkenin kalkınmasında ve bilim hayatının gelişmesinde öncelikli görülen alanlarda lisansüstü eğitim amacıyla kullandırılmak üzere yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılmak üzere,

Dağılımı yapıldı.

Ayrıca, 535 kadronun devlet üniversiteleri arasında dağılımını yapma yetkisi Yükseköğretim Kuruluna verildi.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda verilen yetki çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından 535 kadronun devlet üniversitelerine alan bazlı dağılımı yapılacaktır. Üniversitelere verilen kontenjanlar sonrasında yükseköğretim kurumları önümüzdeki günlerde kadrolarını ilan edecektir.

Söz konusu kadrolara başvuru ve değerlendirmeler ise; "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atamalar" başlıklı 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan; "Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi kadar ilave atama izni, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, GİRİŞ SINAVI SÖZLÜ OLARAK YAPILIR. Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır." düzenlemesi çerçevesinde yapılacaktır.

Dolayısıyla, akademisyenlik hayali kuran ve ALES/Yabancı Dil şartlarını adayların önümüzdeki kısa süre içerisinde yoğun bir şekilde ilan edilecek kadroları yakından takip etmelerinde fayda bulunmaktadır.

KURUM ADI