Erken yaşta evlilikte Avrupa'da birinciyiz!
"Türkiye Avrupa'da en çok erken yaşta evlilik olan ülke" açıklaması, konuyla ilgili düzenlenen çalıştayda konuşan Doç. Dr. Çiler Dursun'dan geldi.
|12 Kasım 2019 09:30
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"Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi: Nevşehir Modeli Projesi" kapsamında düzenlenen medya çalıştayında, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Çiler Dursun konuştu.
Doç. Dr. Çiler Dursun
Erken evliliklerde Türkiye'nin batı ülkeleri arasında en yüksek evlilik oranına sahip ülke olduğunu söyleyen Doç. Dr. Dursun, daha az gelişmiş ülkelerin ortalamaları ile karşılaştırıldığı zaman ise bunun Hindistan, Pakistan, Afrika ülkelerinden biraz daha düşük olduğunu belirtti.
Türkiye'de evlilik yaşının son yıllarda biraz daha yükseldiğini söyleyen Doç. Dr. Dursun, "Evlilik oranları kadınlarda 24, erkeklerde 28'e yükseldi" şeklinde konuştu.
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