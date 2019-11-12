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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman

Atama Kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Şeyda Nur Karaoğlu Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na görevine atandı
 12 Kasım 2019 09:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman

Cumhurbaşkanlığı, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu atandı.

Şeyda Nur KARAOĞLU Kimdir?

Şeyda Nur Karaoğlu'nun kim olduğu konusunda yapılan aramalarda herhangi bir bilgiye ulaşılamazken, kendisinin tabip olduğu, 2015 yılında atamasının yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Memurlar.Net
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