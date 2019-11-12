Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
Atama Kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Şeyda Nur Karaoğlu Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na görevine atandı
|12 Kasım 2019 09:36
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığı, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu atandı.
Şeyda Nur KARAOĞLU Kimdir?
Şeyda Nur Karaoğlu'nun kim olduğu konusunda yapılan aramalarda herhangi bir bilgiye ulaşılamazken, kendisinin tabip olduğu, 2015 yılında atamasının yapıldığı bilgisine ulaşıldı.12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Suudi turist İstanbul'a Atina üzerinden geliyor
12 Kasım 2019 09:14
|Babacan gelecek ay partiyi kuruyor
12 Kasım 2019 07:30
|En büyük çevre harekatı
12 Kasım 2019 07:10
|Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı
12 Kasım 2019 06:12
|PKK'nın petrolünü İsrail satacak
12 Kasım 2019 06:11
|Vergi Konseyi Yönetmeliği Yayımlandı
12 Kasım 2019 03:29
|12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
12 Kasım 2019 03:22
|Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi
12 Kasım 2019 00:20
|İBB Hukuk Kom. Başkanı, seçimden sonra kaç kişinin çıkarıldığını açıkladı
12 Kasım 2019 00:07
|12 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
12 Kasım 2019 00:01