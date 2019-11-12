3 il milli eğitim müdürü görevden alındı
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 3 il Milli Eğitim Müdürü görevden alındı.
|12 Kasım 2019 09:40
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Bugün Resmi Gazete'de bazı atama kararları yayımlandı.
Yayımlanan atama kararlarının yanında 3 İl Milli Eğitim Müdürü de görevden alındı.
Amasya, Diyarbakır ve Bingöl Milli Eğitim Müdürleri görevden alındı.12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
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