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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn ile Tal Halaf arasında sivillerin kullandığı köprüye tuzakladığı el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirildi.
 12 Kasım 2019 10:01
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn ile Tal Halaf arasında sivillerin kullandığı köprüye tuzakladığı el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn ile Tal Halaf arasında Habur Nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye EYP tuzakladığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, trafiğe kapatılan köprüdeki 6 anti-tank mayınından oluşan EYP'nin SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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