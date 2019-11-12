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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 12 Kasım 2019 10:02
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,7720 5,7730
Avro 6,3730 6,3740
Sterlin 7,4060 7,4440
ANKARA
ABD Doları 5,7450 5,8050
Avro 6,3300 6,4000
Sterlin 7,3360 7,4890
Anadolu Ajansı
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