Eylül'de cari fazla 2.48 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Eylül ayında cari fazla 2.48 milyar dolar oldu
|12 Kasım 2019 10:04
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Eylül ayında cari fazla 2.48 milyar dolar oldu.
Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın Eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.
Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler fazlası 5.895 milyon dolara yükseldi.
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