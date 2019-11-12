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Eylül'de cari fazla 2.48 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Eylül ayında cari fazla 2.48 milyar dolar oldu
 12 Kasım 2019 10:04
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Eylül'de cari fazla 2.48 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Eylül ayında cari fazla 2.48 milyar dolar oldu.

Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın Eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler fazlası 5.895 milyon dolara yükseldi.
Memurlar.Net
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