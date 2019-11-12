2013 hakimlik sınavı usülsüzlüğünden 27 gözaltı
2013 İdari Yargı Hakimliği Sınavı'nda usulsüzlük iddialarına ilişkin FETÖ soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
|12 Kasım 2019 10:15
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2013 İdari Yargı Hakimliği Sınavı'nda usulsüzlük iddialarına ilişkin FETÖ soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2013 İdari Yargı Hakimliği yazılı sınavında FETÖ mensuplarınca usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 19 ildeki 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonları sonucu 14 şüphelinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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