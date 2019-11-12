'2. yargı paketinde kadınların hak ve hukukuna riayet edin'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Ne diyor Mustafa Kemal; "Toroslarda tek bir baca tütüyorsa umut var demektir." Toroslarda o bacaları tüttüren Antalyalı kadınlar, sizler de hoş geldiniz. Meclisimize güç kattınız, sağ olun.

2 gün önce bu millete umut olan o isme bir kez daha özlemle uyandık. Çanakkale'de dev ordulara duvar ören, istiklal ateşini yakan kahramanımızı, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranlarımız ve dualarımızla andık. Büyük bir Türk milliyetçisini 81 yıl sonra yeniden rahmet ve saygıyla andık. Biz İYİ Partilileri ortak değerlerimizin yılmaz bekçileriyiz

Sayın Erdoğan ve Diyanet İşleri bir Fatiha'yı çok görse de bu ülkenin has evlatları O'nu anmaktan vazgeçmeyecek. Türk'ün vefalı evladı, ruhun şad, mekanın cennet olsun.

"MEKTUP REZALETİNE CEVAP BULMAYA ÇALIŞ..."

Sayın Erdoğan ne zaman işler kötü gitse Atatürk'e çatıp suni gündem yaratmaya çalışır. Sayın Erdoğan, durup dururken, Atatürk ve Osmanlı'yı karşılaştırmaya devam etti. Bıkmadın mı sayın Erdoğan, Osmanlı da bizim Cumhuriyet de bizim, bunu ne zaman anlayacaksın? İnsanları tarih üzerinden birbirine düşüreceğine milletin menfaatine sahip çıkmaya çalış. Eşini dostunu değil, millet bir Cumhurbaşkanı. En önemlisi sarayında oturup sefa süren değil, milletin derdiyle dertlenen cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan, boş lafları bırak da mektup rezaletine cevap bulmaya hazırlan. 13 Kasım'da dostun Trump ile görüşmeye gidiyorsun. Git, bu hadsiz mektubu suratlarına çarp. Milletinin haysiyetine ömür adamış kahramanlarla uğraşmaktan vazgeç. Başının üzerinde taşıman gerekirken canın sıkıldığında cumhuriyete dil uzatmaktan vazgeç.

"DAMAT BEY, HADDİNİ BİL"

81 yıl önce milletin istiklali için çarpan yüreklerin hedefi bu değildi. İstanbul ve Antalya'dan gelen intihar haberleri yürekleri dağladı. Kendisine göre ekonomide işler iyi gitmiyor diyenler damat beye göre teröristmiş. Damat bey, haddini bil. Kayınpeder kıyağıyla oturduğun makamı yeterince işgal ettin. Ay sonunu getiremeyen vatandaşıma terörist diyemezsin. Yarım kilo kıymayla 4 çeşit yemek yapıp, evlatlarımın hali ne olacak diyen analara terörist diyemezsin. Her annenin ciğerini yakan 4 yıllık üniversite mezunu evlatlara iş bulman gerekirken, ciğeri yanan analara terörist diyemezsin. O makamın görevi gençlere istihdam yaratmaktır."

"Bir ülkede analar babalar evlatlarıyla intihar ediyorsa yolun sonu görülüyor demektir. Acımız büyük, Allah rahmet eylesin. Tüm bunlar olurken bu arkadaşlar dillerinden 2023 vizyonundan düşürmüyor ama ekonominin durumunu 2002 şartlarıyla karşılaştırmaktan utanmıyorlar. 17 yılda bir arpa boyu yol almadılar. Yarışacak rekabet edece onca ülke varken, kendilerini 2001 kriziyle karşılaştıracak kadar düştüler. Hadi tarih bilmiyorsunuz bari kendi tarihinize bakın. Millet sizi 2001 krizini bir daha yaşatmamak şartıyla oturttu. Bunlar ne yaptı? Türkiye'yi 2001 yıllarından beter yaptılar. Vatandaşın feryadını duyun. İsaf içinde sefa sürmeyi bırakın, işinizi yapın. Dalgacıların şahı ekonominin başında oturuyor. Geçen gün damat beye sokakta ne olacak halimiz diye soruyorlar. Damat bey "petrol ve doğalgaz bulmak için gemiler gönderdik. He bir bulalım siz o zaman görün" dedi. Karikatür komedyenlerine ekonomiyi teslim ederseniz olacağı budur.

"BU GİDİŞE DUR DİYECEĞİZ"

Bir toplumda kadınlar kalkınmadan o ülke kalkınamaz. Kadınlar huzura kavuşmadan ülke de huzura kavuşmaz. Türkiye'de çalışabilir durumdaki kadınların sadece yüzde 34'ü bir işe sahip. Dünyada bu oran yüzde 50 seviyesinde, Almanya'da yüzde 70'e çıkıyor. Dünyanın en varlıklı ülkeleri kadınların da varlıklı olduğu ülkeler. Almanya'da kadınlar bilimde ve üretimde söz sahibi olurken, bizin kadınlarımız var olmak için mücadele ediyor, şiddet görüyor. Türkiyemizin kadınları genç, hayalleri yaşlı. Öyle filmlerdeki gibi kariyerim olsun dünyayı gezeyim hayallerini kuranlar çok az. Kadınlarımız artık evlenmeyi hayal ediyor, boşanmalar rekor kırıyor. Defineci damat petrol peşinde koşarken AK Parti iktidarının ülkeyi getirdiği durum bu. Türkiye'de boşanmanın asıl mağduru kadınlardır. Hem ekmeğinin peşinde koşmak, hem de çocuğuna iyi bir gelecek kurmak için mücadele eden kadınlardır. İkinci yargı paketini hazırlayan iktidarı uyarıyorum. Boşanmak üzere olan kadınların hak ve hukukuna dikkat edin. Bu gidişe dur diyeceğiz. Onlara sözümdür.