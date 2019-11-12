'Esnafımız da kira öder gibi ev sahibi olmalı'
|12 Kasım 2019 10:16
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan, dar gelirli ve asgari ücretle çalışan 100 bin vatandaşın konut sahibi olması için başlatılacak proje, vatandaşlarımız ve piyasa için olumlu. Benzer bir uygulama esnaf ve sanatkarlarımız için de başlatılmalı" dedi.
Esnaf ve sanatkarların da kira öder gibi düşük faizle ev sahibi olmasının önünün açılması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yıllarca devletine yük olmadan çalışıp kendi yağı ile kavrulan esnaf ve sanatkarlarımız kira, vergi, sigorta primleri vs derken her yıl belli bir ödeme yapıyor. Öte yandan başını sokacak bir ev almak için bankaya gittiğinde kredi çekerken önüne dünya kadar prosedür engeli çıkıyor. Geçmişteki tüm borçlarını ödemiş olsa bile sicil engeliniz var denilerek esnafımıza kredi verilmiyor. Sabah ezanıyla dükkanını açıp geç saatlere kadar çalışan, istihdama katkı sağlayan esnafımızın ve ailesinin mağdur olmaması için, dar gelirli vatandaşlar için başlatılacak konut kampanyasının benzeri esnafımız için de yapılmalı. Esnaf ve sanatkarlarımız da düşük faizle kira öder gibi ev sahibi olabilmeli. Anayasamızın 174'üncü maddesinde de belirtildiği gibi, 'esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler' kapsamında böyle bir kampanya başlatılırsa camiamız adına sevindirici olur. Vatandaşın ve esnafın rahatlaması piyasanın da rahatlaması demektir" şeklinde konuştu.
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