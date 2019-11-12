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Ağaç dikmede Guinness rekoru Çorum'un

Çorum, 'fidan dikme etkinliğinde' dünya rekoru kırdı
 12 Kasım 2019 10:15
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Ağaç dikmede Guinness rekoru Çorum'un

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, 'fidan dikme etkinliğine' ilişkin yapılan açıklamada, "Çorum, Guinness Rekorlar kitabına adını altın harflerle yazdırdı. 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekoru, bugün Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildi" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün 81 ilde 2023 noktada gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinin önemli noktalarından biri de Çorum oldu.

Çorum Guinness Rekorlar kitabına adını altın harflerle yazdırdı. Bu kapsamda, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan "1 saatte en fazla fidan dikme" dünya rekoru, bugün Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildi.

Öte yandan, bugün Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenecek basın toplantısında, Guinness yetkilileri tarafından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye tescil belgesinin takdim edileceği öğrenildi. Bakan Pakdemirli, basın toplantısında Çorum'da dikilen fidan sayısını da açıklayacak.
Anadolu Ajansı
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