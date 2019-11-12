Ağaç dikmede Guinness rekoru Çorum'un
|12 Kasım 2019 10:15
|Yazdır
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, 'fidan dikme etkinliğine' ilişkin yapılan açıklamada, "Çorum, Guinness Rekorlar kitabına adını altın harflerle yazdırdı. 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekoru, bugün Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildi" denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün 81 ilde 2023 noktada gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinin önemli noktalarından biri de Çorum oldu.
Çorum Guinness Rekorlar kitabına adını altın harflerle yazdırdı. Bu kapsamda, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan "1 saatte en fazla fidan dikme" dünya rekoru, bugün Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildi.
Öte yandan, bugün Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenecek basın toplantısında, Guinness yetkilileri tarafından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye tescil belgesinin takdim edileceği öğrenildi. Bakan Pakdemirli, basın toplantısında Çorum'da dikilen fidan sayısını da açıklayacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Rabia Naz'ın adı, kardeşiyle yaşıyor
12 Kasım 2019 11:08
|Erken yaşta evlilikte Avrupa'da birinciyiz!
12 Kasım 2019 09:30
|Belgeler ilk paranın Abdülmecid döneminde basıldığını söylüyor
12 Kasım 2019 08:31
|Yurdun bazı bölgelerinde sıcaklık artacak - Haritalı
12 Kasım 2019 08:07
|Türkiye Avrupa'da en çok erken yaşta evlilik olan ülke
11 Kasım 2019 23:54
|Tansiyon hastası sanıldı tümör çıktı
11 Kasım 2019 23:44
|Aracını internetten satmak isterken dolandırıldı
11 Kasım 2019 23:32
|82 yaşındaki emekli binbaşı, hayatını spora adadı
11 Kasım 2019 22:31
|Depremin 'yarım bıraktığı' bedenler hayata tutundu
11 Kasım 2019 21:17
|Ceza yazılacağını zannetti... Fidan dikti
11 Kasım 2019 20:57