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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 333,84 puan artışla 103.452,32 puandan başladı
 12 Kasım 2019 10:20
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,32 artışla 103.452,32 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 333,84 puan ve yüzde 0,32 değer kazancıyla 103.452,32 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla kazandıran yüzde 1,17 ile ulaştırma oldu.

Dün analistlerin destek olarak nitelendirdiği 102.500 seviyelerine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alımlarla kayıplarının neredeyse tamamını telafi ederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,03 altında 103.118,48 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenen yarınki yoğun gündem öncesi dünya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt içinde eylül ayı cari işlemler verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde kamuya açık soruşturmalar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Ekonomistlerin bugün açıklanacak eylül ayı cari işlemler hesabına ilişkin beklentileri ise 2 milyar 20 milyon dolar fazla verilmesi yönünde. Cari işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 604 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 97 milyon dolar olmuştu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydeden analistler, 105.000-105.500 bandının direnç olarak öne çıktığını söyledi.
Anadolu Ajansı
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