1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gram altın 270 lira seviyelerinde

Gram altın 269,6 lira, çeyrek altın 441 lira ve Cumhuriyet altını 1.807 liradan işlem görüyor
 12 Kasım 2019 10:25
Yazdır
Gram altın 270 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 269,6 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, dün dolar kurundaki artışa rağmen altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,1 değer kaybederek, günü 270,2 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 269,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını da 1.807 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.452 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ticaret görüşmelerindeki iyimser havanın altının ons fiyatını aşağı yönlü baskılamaya devam ettiğini belirterek, üst üste dördüncü güne değer kaybıyla başlayan altının ons fiyatının, dün 1.448 dolarla 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin haber akışı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumunun altın fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydeden analistler, Hong Kong'da devam eden gösterilerin de yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.447 dolar seviyesinin kırılması halinde düşüş eğiliminin devam edebileceğine değinen analistler, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Güne başlarken döviz fiyatları
12 Kasım 2019 10:02		 Kripto paraya geçiş hızla büyüyor
12 Kasım 2019 07:59
Borsa, günü yatay tamamladı
11 Kasım 2019 18:29		 Altında gün sonu fiyatları
11 Kasım 2019 17:25
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
11 Kasım 2019 17:13		 Altın ithalatı ekimde yüzde 568 arttı
11 Kasım 2019 16:18
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
11 Kasım 2019 13:10		 Bir özel banka döviz kredilerinde faiz indirimine gitti
11 Kasım 2019 12:56
Çeyrek altın ne kadar?
11 Kasım 2019 12:39		 Gram altın 273 lira seviyelerinde
11 Kasım 2019 11:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:07 - Güne ortası döviz fiyatları12:06 - Öğretmenini darp eden ortaokul öğrencisi serbest bırakıldı12:02 - Sağlık Bakanı Koca: Aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık11:59 - Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi Komisyon'da11:48 - Eskişehir'de FETÖ şüphelisi kadın yakalandı11:47 - Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması11:47 - Ara tatilde yola çıkacaklara 'lastik bakımı' uyarısı11:44 - Bolu'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı11:25 - Apple'ın açığını bulan liseliye Apple'dan ödül11:20 - 'Gerçek vergi şampiyonu bordrolu çalışanlar'
11:18 - MEB, RAM'ları güçlendiriyor11:18 - ÖSYM, 2018'de yapılan sınavların sorularını erişime açtı11:18 - 3 yılı geride bırakan darbe soruşturmaları 'Pensilvanya' aldatmacalarını deşifre etti11:15 - Manisa'da 6 gündür aranan muhtar kaçırıldığını iddia etti11:14 - Üniversiteliler interneti 'yalnız' oldukları için kullanıyor11:12 - CHP PM 'yönetmelik değişikliği' için toplanıyor11:10 - Proje okullarına yönetici ve öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?11:08 - Rabia Naz'ın adı, kardeşiyle yaşıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi
12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Babacan gelecek ay partiyi kuruyor
Ortaokul öğrencisi, öğretmenini KDK'ya şikayet etti
3 il milli eğitim müdürü görevden alındı
Genç öğretmen, PKK, FETÖ, yalanıyla yüzbinlerce TL borçlandırıldı
Öğrenci devamsızlıkları için MEB harekete geçiyor
ÖSYM, 2018'de yapılan sınavların sorularını erişime açtı
Öğretmenlere tren bileti ve kargoda '24 Kasım' indirimi
Pamukkale Üniversitesi bu ilanı kimin için açtı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
meral akşener 2
ptt kargo 5
nagatomo keşke nagazaki'de ölseydi 2
harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı 4
su kuyusu 1
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 3
10 Kasım 1
pubg 2
son buluşmada bakılan noktalar 1
gelecegenefes.com 1
SON İLANLAR
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mamak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Naklen Avukat Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu İhsangazi Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Başak İnşaat 3 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 7 İşçi Alacak
İstanbul Ataşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam