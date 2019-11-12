Denizli'de FETÖ operasyonunda 17 zanlıdan 7'si tutuklandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı
|12 Kasım 2019 10:26
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Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Zanlılardan bazılarının örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, bazılarının da örgütteki kişilerle ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları öne sürüldü. Şüphelilerin adreslerinde örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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