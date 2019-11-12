Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Konya'da iki polisi yaralayan cezaevi firarisi Kayseri'de yakalandı
Konya'da açık cezaevinden firar eden ve kovalamaca sırasında otomobille iki polisi yaralayarak kaçan hükümlü, Kayseri'de yakalandı.
|12 Kasım 2019 10:52
|Yazdır
Konya'da açık cezaevinden firar eden ve kovalamaca sırasında otomobille iki polisi yaralayarak kaçan hükümlü, Kayseri'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve hakaret suçlarından 11 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla bulunduğu cezaevinden firar eden Ekrem Özgün'ün (24) bulunması için çalışma başlattı.
Ekipler, Özgün'ün 2 Kasım'da kentteki bir hastanede olduğunu tespit ederek harekete geçti. Polisleri fark eden Özgün, yaşanan kovalamacada otomobille iki polisi yaralayarak kaçtı.
Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu otomobille Kayseri'ye kaçtığı belirlenen Özgün, Konya ve Kayseri polisinin ortak çalışmasıyla Kayseri'de yakalandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Öğretmenini darp eden ortaokul öğrencisi serbest bırakıldı
12 Kasım 2019 12:06
|Manisa'da 6 gündür aranan muhtar kaçırıldığını iddia etti
12 Kasım 2019 11:15
|Genç öğretmen, PKK, FETÖ, yalanıyla yüzbinlerce TL borçlandırıldı
12 Kasım 2019 09:56
|Sahte savcıya suçüstü
12 Kasım 2019 09:30
|Sahte hakime elektronik kelepçe
12 Kasım 2019 09:19
|Bu sefer TüvTürk ile dolandırdılar
12 Kasım 2019 09:15
|MR'ı abarttık, bir uzmana 600 röntgen
12 Kasım 2019 08:50
|Esenyurt Belediye Meclisinde çirkin saldırı
12 Kasım 2019 08:30
|Kayıp 'Ortaköy' davası
12 Kasım 2019 08:15
|Uçağın iniş takımları arasına bacağı sıkıştı
12 Kasım 2019 07:36