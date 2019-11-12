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Öğretmenlere tren bileti ve kargoda '24 Kasım' indirimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: Öğretmenler Günü dolayısıyla o hafta hızlı tren ve ana hat tren fiyatlarında öğretmenlerimize yüzde 50 indirim yapılacak. PTT'nin APS kurye ve posta kargosu fiyatlarında da 24 Kasım'dan önceki 5 iş günü özel olarak öğretmenlerimize yüzde 25 indirim uygulanacak
 12 Kasım 2019 11:05
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Öğretmenlere tren bileti ve kargoda '24 Kasım' indirimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla TCDD Taşımacılık AŞ tarafından 24-30 Kasım'da yüksek hızlı tren (YHT) ile ana hat tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını, PTT tarafından ise 18-22 Kasım döneminde APS kurye ve posta kargosu fiyatlarında yüzde 25 indirim sağlanacağını bildirdi.

Turhan, AA muhabirine, Türkiye 2023 yılı hedeflerine kararlılıkla yürürken tüm kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan en önemli unsurun kaliteli insan kaynağı olduğunu söyledi.

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insan kaynağı 21'inci yüzyılın gerektirdiği donanıma sahip değilse başarının mümkün olamayacağını belirten Turhan, "Bu anlamda öğretmenlerimiz ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde mihenk taşıdır. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak başımızın tacı öğretmenlerimize armağan vermek istedik ve kampanya düzenledik." dedi.

- Geçen yıl 4 bin 567 öğretmen yararlandı

Kampanyalardan birinin TCDD Taşımacılık AŞ tarafından planlandığı bilgisini veren Turhan, kuruluşun geçen yıl 4 bin 567 öğretmenin seyahatini yüzde 50 indirimli biletle yapmasını sağladığını hatırlattı.

Turhan, bu yıl da benzer bir kampanya düzenlendiğine işaret ederek, "Ulaştırma ailesi olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımızla kutluyoruz. Öğretmenlerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Öğretmenler Günü dolayısıyla o hafta 24-30 Kasım'da YHT ve ana hat tren fiyatlarında öğretmenlerimize yüzde 50 indirim yapılacak." diye konuştu.

Kampanyanın, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya bakanlık tarafından onaylanan her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenleri, yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanlarını, Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenleri kapsayacağını bildiren Turhan, uygulamadan yararlanmak isteyen öğretmenlerin biletlerini gişelerden, internetten, 444 82 33 numaralı çağrı merkezinden ya da acentelerden temin edebileceğini dile getirdi.

- "PTT'den yüzde 25 indirim"

Turhan, Öğretmenler Günü dolayısıyla PTT AŞ tarafından da kampanyalar düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi PTT'nin APS kurye ve posta kargosu fiyatlarında da 24 Kasım'dan önceki 5 iş günü özel olarak öğretmenlerimize yüzde 25 indirim uygulanacak. Uygulama bu yıl 18-22 Kasım döneminde geçerli olacak. Öğretmenlerimiz, öğretmen kimlik kartlarını ibraz ederek bu indirimlerden yararlanabilecek."
Anadolu Ajansı
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