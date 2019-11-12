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Rabia Naz'ın adı, kardeşiyle yaşıyor

Evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz'ın ismi, yeni doğan kardeşinde yaşıyor- Rabia Naz'ın ailesi, kızlarının hayattayken, "Bir kardeşim olsun adını da benim adımı koyalım" dileğini yerine getirdi ve 40 gün önce doğan bebeklerinin ismini Rabia Naz koydu
 12 Kasım 2019 11:08
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Rabia Naz'ın adı, kardeşiyle yaşıyor

Evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz'ın ismi, yeni doğan kardeşinde yaşıyor.

Rabia Naz'ın ailesi, kızlarının yaşarken, "Bir kardeşim olsun adını da benim adımı koyalım." dileğini yerine getirdi ve yeni doğan bebeklerinin ismini Rabia Naz koydu.

Anne Atika ve baba Şaban Vatan, kızlarının son dönemde, "Bir kız kardeşim olsun adını da benim adımı koyalım. Büyük Rabia Naz küçük Rabia Naz oluruz." sözleriyle dile getirdiği isteğini, 40 gün önce doğan çocuklarında yerine getirdi.

Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi İçin Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, hafta sonu Vatan'ın yaşamını yitirdiği Giresun'un Eynesil ilçesinde temaslarda bulundu ve ailesiyle görüştü.

Komisyon üyesi, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, komisyonun Eynesil'deki temaslarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Amaçlarının, Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünün üzerindeki sis perdesini kaldırmak ve olayı aydınlatmak olduğunu dile getiren Kılıç, Eynesil'de öncelikle Rabia Naz'ın ailesini ziyaret ederek, yaklaşık 3 saat süren görüşme gerçekleştirdiklerini, acılı aileye başsağlığı dileklerini ilettiklerini anlattı.

Kılıç, "Rabia Naz çok neşeli, sosyal ve çevresi tarafından sevilen bir kızmış.Anne Atika'nın bir bebek dünyaya getirdiğini gördük. Rabia, 'Bir kız kardeşim olsun adını da benim adımı koyalım' diyormuş. 'Büyük Rabia Naz küçük Rabia Naz oluruz' diye son dönemlerde bir kardeş istiyormuş, bunun için de 40 gün önce doğan bebeklerinin adını Rabia Naz koymuşlar." diye konuştu.

Aile ile görüştükten sonra, Rabia Naz'ın o acı günde geçtiği yollardan yürüyerek incelemelerde bulunduklarını ifade eden Kılıç, yürürken, Şaban Vatan'ın, kızının ölümüyle ilgili şüphelendiği durumları, olay günü kızını nasıl bulduğunu canlandırma yöntemiyle anlattığını söyledi.

Kılıç, "O anlar tarifi imkansız anlardı, etkilenmemek elde değildi. Baba anlatırken sanki o onları tekrar tekrar yaşıyor gibiydi. Kimine göre intihar kimine göre dengesini kaybedip düşme kimine göre trafik kazası kimine göre de cinayet olan şüpheli ölüm olayının gerçekleştiği yeri inceledik, gözlerimizle gördük. Vatan ailesi, kızlarını kaybetmenin verdiği acıdan dolayı o evden başka bir eve taşınmış." dedi.

Komisyon'un Eynesil'deyken olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandığını anımsatan Kılıç, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne dair açılan soruşturma dosyası üzerindeki gizlilik kararının kalktığını, bunun, olayın, üzerinde şüphe bırakmayacak şekilde aydınlatılması için güzel bir gelişme olduğunu vurguladı.
Anadolu Ajansı
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