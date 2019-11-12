ÖSYM, 2018'de yapılan sınavların sorularını erişime açtı
|12 Kasım 2019 11:18
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2018 Yılı (DGS, KPSS Lisans, ÖABT, DHBT, TUS 2. Dönem, DUS, ALES/2, ALES/3, KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, YDS Sonbahar Dönemi ve YDS/3) Sınavlarının Soruları Erişime Açıldı
2018 Yılı (DGS, KPSS Lisans, ÖABT, DHBT, TUS 2. Dönem, DUS, ALES/2, ALES/3, KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, YDS Sonbahar Dönemi ve YDS/3) Sınavlarının Soruları Erişime Açıldı
2018 yılı (DGS, KPSS Lisans, ÖABT, DHBT, TUS 2. Dönem, DUS, ALES/2, KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, ALES/3, YDS Sonbahar Dönemi ve YDS/3) sınavlarının soruları http://www.osym.gov.tr adresinde yer alan 'Geçmiş Yıllardaki Sorular' sekmesinden erişime açılmıştır.
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Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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