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ÖSYM, 2018'de yapılan sınavların sorularını erişime açtı

ÖSYM, 2018'de yapılan sınavların sorularını erişime açtı
 12 Kasım 2019 11:18
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ÖSYM, 2018'de yapılan sınavların sorularını erişime açtı

2018 Yılı (DGS, KPSS Lisans, ÖABT, DHBT, TUS 2. Dönem, DUS, ALES/2, ALES/3, KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, YDS Sonbahar Dönemi ve YDS/3) Sınavlarının Soruları Erişime Açıldı

2018 Yılı (DGS, KPSS Lisans, ÖABT, DHBT, TUS 2. Dönem, DUS, ALES/2, ALES/3, KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, YDS Sonbahar Dönemi ve YDS/3) Sınavlarının Soruları Erişime Açıldı

2018 yılı (DGS, KPSS Lisans, ÖABT, DHBT, TUS 2. Dönem, DUS, ALES/2, KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, ALES/3, YDS Sonbahar Dönemi ve YDS/3) sınavlarının soruları http://www.osym.gov.tr adresinde yer alan 'Geçmiş Yıllardaki Sorular' sekmesinden erişime açılmıştır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Memurlar.Net
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