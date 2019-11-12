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'Gerçek vergi şampiyonu bordrolu çalışanlar'

"Devlet, toplu sözleşmede kaşıkla verdiği yüzde 4+4'lük artışı, yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranı kepçesiyle geri almamalı. Son 3 yıldaki enflasyonla memurun maaşı hızla erimeye devam ederken 'memurumuzu enflasyona ezdirmedik' söylemi gerçekliğini yitirdi"
 12 Kasım 2019 11:20
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'Gerçek vergi şampiyonu bordrolu çalışanlar'

- Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, "2018'de çalışanlardan ve işverenlerden alınan vergiler kıyaslandığında gerçek vergi şampiyonunun bordrolu çalışanlar olduğu görülüyor." dedi.

Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik, doğal gaz, çay, şeker ve ulaşım gibi kalemlere yapılan zamları anımsatarak bu zamların yanında yapılan vergi artışların, vatandaşların sırtındaki yükü artırdığını iddia etti.

"Gelir vergisi, emlak vergisi, KDV, ÖTV, MTV gibi birçok vergi çeşidinin memurlar olmak üzere vatandaşların alım gücünü iyice zayıflattığını" ifade eden Tonbul, şöyle konuştu:

"2018'de çalışanlardan ve işverenlerden alınan vergiler kıyaslandığında gerçek vergi şampiyonunun bordrolu çalışanlar olduğu görülüyor. Maliye, büyük şirketlerden tahsil edemediği, indirime ve yapılandırmaya götürdüğü milyarlarca liralık vergi alacağından doğan açığı ücretlilerin maaşından kapatmaya çalıştıkça vergi adaletsizliğine olan tepkiler artacak. Vergisi maaşından hatta 2,26 liralık fazla çalışma ücretinden bile doğrudan kesilen, vergi affına veya indirimine tabi tutulmayan ve devletin vergi gelirlerinde önemli payı oluşturan kamu görevlileri, ağır vergi yükünden rahatsızdır."

- "Memurun maaşı, alım gücünü yitiriyor"

Yüzde 22,58 olarak açıklanan yeniden değerlendirme oranının, enflasyonun ve toplu sözleşmedeki zammın oldukça üzerinde olduğuna dikkati çeken Tonbul, şunları kaydetti:

"Açıklanan yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranı ve 10 aylık enflasyonun 10,59 olarak açıklanması kamu görevlilerinin toplu sözleşmede 2019 için elde ettiği 4+5'lik zammın eridiğinin tasdikidir. Her ne kadar maliye kesiminden 'enflasyon düşüyor' denilse de memurun aldığı maaş, enflasyon ve vergiler karşısında alım gücünü yitiriyor. Devlet, toplu sözleşmede 2020 için kaşıkla verdiği yüzde 4+4'lük artışı, yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranı kepçesiyle geri almamalı. Son 3 yıldaki enflasyonla memurun maaşı hızla erimeye devam ederken 'memurumuzu enflasyona ezdirmedik' söylemi gerçekliğini yitirdi."

- "Şehir dışına çıkan memur 40 lirayla kaç öğün yemek yiyebilecek?"

Tonbul, anayasada herkesin maddi gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğu maddesine dikkati çekerek, "Geçen yıl olduğu gibi gelir vergisi dilimlerinde artış oranlarının yeniden değerleme oranından daha düşük tutulması gibi bir durumun bu yıl da tekrar etmesi halinde, toplumda vergi adaletsizliğine olan inancı artıracaktır. Bu da ekonomik ve sosyal dengeyi zora sokmaya devam edecektir." dedi.

Kamu görevlilerine yeme, içme, yol ve konaklama gibi masraflarını karşılaması için ödenen harcırah tutarlarının kadro derecesi 1-4 arasında olanlar için 2020 için yüzde 8,78 artırılarak 43,35 lira olarak ödeneceğini belirten Tonbul, şunları söyledi:

"Görev icabı şehir dışına çıkan bir memur günlük 40 lirayla kaç öğün yemek yiyebilecek? Ulaşımını ve konaklama ihtiyacını bu miktarla nasıl karşılayabilecek? Memur, masrafları nasıl karşılayacağına değil, işine odaklanmalı. Fakat verilen miktarları ve piyasa fiyatlarını karşılaştırdığımızda görüyoruz ki memurlar aradaki farkı bizzat cebinden ödemeye mahkum oluyor."
Anadolu Ajansı
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